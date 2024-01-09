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Колл-центр и приемная избирательного штаба Путина начали работу - РИА Новости, 09.01.2024
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12:58 09.01.2024 (обновлено: 13:03 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/vybory-1920286807.html
Колл-центр и приемная избирательного штаба Путина начали работу
Колл-центр и приемная избирательного штаба Путина начали работу - РИА Новости, 09.01.2024
Колл-центр и приемная избирательного штаба Путина начали работу
Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Владимира Путина начали свою работу, сообщается на сайте кандидата... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:58
2024-01-09T13:03
политика
россия
воронежская область
владимир путин
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Владимира Путина начали свою работу, сообщается на сайте кандидата putin2024.ru. "Единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина начали свою работу", - говорится в сообщении. По единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85 россияне "могут передать свои предложения и наказы кандидату", уточняется на сайте. В колл-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны. В числе добровольцев — участники команды молодёжного крыла Народного фронта из Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл. Также вопрос или пожелание можно оставить по адресу электронной почты vopros@putin2024.ru Кроме этого, россияне могут передать свои предложения и пожелания в общественную приемную кандидата - она находится в Москве на Покровке, дом 47 и работает с 10 до 17 часов ежедневно со вторника по субботу включительно.
https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html
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россия
воронежская область
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политика, россия, воронежская область, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)
Политика, Россия, Воронежская область, Владимир Путин, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Колл-центр и приемная избирательного штаба Путина начали работу

Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Путина начали работу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИзбирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина
Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Владимира Путина начали свою работу, сообщается на сайте кандидата putin2024.ru.
«
"Единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина начали свою работу", - говорится в сообщении.
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По единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85 россияне "могут передать свои предложения и наказы кандидату", уточняется на сайте.
В колл-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны. В числе добровольцев — участники команды молодёжного крыла Народного фронта из Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл. Также вопрос или пожелание можно оставить по адресу электронной почты vopros@putin2024.ru
Кроме этого, россияне могут передать свои предложения и пожелания в общественную приемную кандидата - она находится в Москве на Покровке, дом 47 и работает с 10 до 17 часов ежедневно со вторника по субботу включительно.
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