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Посольство США не обращалось в МИД за консульским доступом к Вудлэнду - РИА Новости, 09.01.2024
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13:58 09.01.2024 (обновлено: 19:27 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/vudlend-1920301065.html
Посольство США не обращалось в МИД за консульским доступом к Вудлэнду
Посольство США не обращалось в МИД за консульским доступом к Вудлэнду - РИА Новости, 09.01.2024
Посольство США не обращалось в МИД за консульским доступом к Вудлэнду
Посольство США не обращалось в МИД РФ по поводу консульского доступа к гражданину Соединенных Штатов Роберту Вудлэнду, обвиняемому в незаконном обороте... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:58
2024-01-09T19:27
россия
сша
москва
происшествия
посольство сша в рф
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Посольство США не обращалось в МИД РФ по поводу консульского доступа к гражданину Соединенных Штатов Роберту Вудлэнду, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков; самой ситуацией занимаются российские правоохранительные органы, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Этим вопросом занимаются российские правоохранительные органы. Американское посольство в МИД России по поводу консульского доступа к гражданину США не обращалось", — рассказала она.Ранее РИА Новости сообщили в суде, что Останкинской суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Роберта Вудлэнда Романова за попытку незаконного оборота наркотиков. Он обвиняется по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Фабула пока не раскрывается. Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.
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Россия, США, Москва, Происшествия, Посольство США в РФ
Посольство США не обращалось в МИД за консульским доступом к Вудлэнду

Захарова: посольство США не обращалось за консульским доступом к Вудлэнду

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный флаг США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Посольство США не обращалось в МИД РФ по поводу консульского доступа к гражданину Соединенных Штатов Роберту Вудлэнду, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков; самой ситуацией занимаются российские правоохранительные органы, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Этим вопросом занимаются российские правоохранительные органы. Американское посольство в МИД России по поводу консульского доступа к гражданину США не обращалось", — рассказала она.
Ранее РИА Новости сообщили в суде, что Останкинской суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Роберта Вудлэнда Романова за попытку незаконного оборота наркотиков. Он обвиняется по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Фабула пока не раскрывается. Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
МИД: Россия предоставит доступ к обвиняемому Вудлэнду при обращении США
Вчера, 12:37
 
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