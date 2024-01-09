Посольство США не обращалось в МИД за консульским доступом к Вудлэнду
Захарова: посольство США не обращалось за консульским доступом к Вудлэнду
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Посольство США не обращалось в МИД РФ по поводу консульского доступа к гражданину Соединенных Штатов Роберту Вудлэнду, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков; самой ситуацией занимаются российские правоохранительные органы, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Этим вопросом занимаются российские правоохранительные органы. Американское посольство в МИД России по поводу консульского доступа к гражданину США не обращалось", — рассказала она.
Ранее РИА Новости сообщили в суде, что Останкинской суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Роберта Вудлэнда Романова за попытку незаконного оборота наркотиков. Он обвиняется по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Фабула пока не раскрывается. Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.