https://ria.ru/20240109/vudlend-1920301065.html

Посольство США не обращалось в МИД за консульским доступом к Вудлэнду

Посольство США не обращалось в МИД за консульским доступом к Вудлэнду - РИА Новости, 09.01.2024

Посольство США не обращалось в МИД за консульским доступом к Вудлэнду

Посольство США не обращалось в МИД РФ по поводу консульского доступа к гражданину Соединенных Штатов Роберту Вудлэнду, обвиняемому в незаконном обороте... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:58

2024-01-09T13:58

2024-01-09T19:27

россия

сша

москва

происшествия

посольство сша в рф

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Посольство США не обращалось в МИД РФ по поводу консульского доступа к гражданину Соединенных Штатов Роберту Вудлэнду, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков; самой ситуацией занимаются российские правоохранительные органы, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Этим вопросом занимаются российские правоохранительные органы. Американское посольство в МИД России по поводу консульского доступа к гражданину США не обращалось", — рассказала она.Ранее РИА Новости сообщили в суде, что Останкинской суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Роберта Вудлэнда Романова за попытку незаконного оборота наркотиков. Он обвиняется по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. Фабула пока не раскрывается. Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.

https://ria.ru/20240109/rf-1920280409.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, москва, происшествия, посольство сша в рф