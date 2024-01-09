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Приводит к смерти. Боец ВСУ откровенно рассказал о ситуации на фронте
Приводит к смерти. Боец ВСУ откровенно рассказал о ситуации на фронте - РИА Новости, 09.01.2024
Приводит к смерти. Боец ВСУ откровенно рассказал о ситуации на фронте
Солдаты ВСУ теряют мотивацию и впадают в отчаяние из-за коррупционных скандалов на Украине, передает Franceinfo. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:09
2024-01-09T13:09
2024-01-09T13:11
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Солдаты ВСУ теряют мотивацию и впадают в отчаяние из-за коррупционных скандалов на Украине, передает Franceinfo."Если бы наше правительство и парламентарии не воровали деньги, Европа продолжала бы нас поддерживать. Есть много тыловых крыс, наживающихся на конфликте. Они воруют, и это приводит к смерти и страданиям невинных людей", — пожаловался военнослужащий по имени Александр.Второй солдат добавил, что сражается не за политиков, прикарманивающих деньги союзников. Его сослуживец посетовал, что из-за воровства в верхах ему приходится самому покупать себе обмундирование.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, деньги, выделяемые Евросоюзом на помощь Украине, идут не на созидание, а на войну, при этом уровень коррупции в Киеве только растет.По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60% граждан Украины считают коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".
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украина, европа, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Европа, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Приводит к смерти. Боец ВСУ откровенно рассказал о ситуации на фронте
Franceinfo: бойцы ВСУ пожаловались на коррупцию на Украине
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Солдаты ВСУ теряют мотивацию и впадают в отчаяние из-за коррупционных скандалов на Украине, передает Franceinfo
.
"Если бы наше правительство и парламентарии не воровали деньги, Европа продолжала бы нас поддерживать. Есть много тыловых крыс, наживающихся на конфликте. Они воруют, и это приводит к смерти и страданиям невинных людей", — пожаловался военнослужащий по имени Александр.
Второй солдат добавил, что сражается не за политиков, прикарманивающих деньги союзников. Его сослуживец посетовал, что из-за воровства в верхах ему приходится самому покупать себе обмундирование.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, деньги, выделяемые Евросоюзом на помощь Украине, идут не на созидание, а на войну, при этом уровень коррупции в Киеве только растет.
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По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа
заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.
Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60% граждан Украины считают коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".
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