https://ria.ru/20240109/voytenko-1920395232.html

В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко - РИА Новости, 09.01.2024

В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

Российский журналист, эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-издания "Морской Бюллетень" Михаил Войтенко умер от инфаркта в Таиланде,... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T21:13

2024-01-09T21:13

2024-01-09T23:53

таиланд

россия

чонбури (провинция)

происшествия

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БАНГКОК, 9 янв — РИА Новости. Российский журналист, эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-издания "Морской Бюллетень" Михаил Войтенко умер от инфаркта в Таиланде, сообщили РИА Новости местные медики."Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной", — сообщили агентству в государственной больнице провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда, в одном из районов которой последние 14 лет проживал Войтенко.Журналист скончался на 66 году жизни, не дожив чуть более недели до своего дня рождения.Родные и друзья не могли связаться с Войтенко с 29 декабря. Тело российского журналиста было обнаружено 1 января, когда таиландская полиция вскрыла его квартиру по просьбе родственников, находившихся в России.

таиланд

россия

чонбури (провинция)

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2024

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таиланд, россия, чонбури (провинция), происшествия