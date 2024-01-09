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"Война неизбежна". В США раскрыли ужасающий план против России - РИА Новости, 09.01.2024
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05:15 09.01.2024 (обновлено: 09:59 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/voyna-1920218079.html
"Война неизбежна". В США раскрыли ужасающий план против России
"Война неизбежна". В США раскрыли ужасающий план против России - РИА Новости, 09.01.2024
"Война неизбежна". В США раскрыли ужасающий план против России
США показали свое истинное отношение к России и раскрыли намерение идти на еще большую конфронтацию с Москвой, написал сотрудник Белого дома при администрации... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T05:15
2024-01-09T09:59
в мире
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пол крейг робертс
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. США показали свое истинное отношение к России и раскрыли намерение идти на еще большую конфронтацию с Москвой, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на личном сайте."Если деградация Запада не приведет к его краху, война неизбежна", — заявил он.По мнению Робертса, европейцы и американцы "презирают" свои правительства, которые служат интересам "финансово могущественных людей", но у обычных людей нет никакого влияния на агрессивную внешнюю политику Запада. Когда западные элиты показали всем, что "не испытывают стыда" за развязанные конфликты, намерения США в отношении России стали окончательно понятны, добавил он."Вашингтон воскресил призрак ядерного Армагеддона", — заключил аналитик.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что агрессивный характер НАТО уже не скрывается, в доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство.
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в мире, сша, россия, пол крейг робертс, нато
В мире, США, Россия, Пол Крейг Робертс, НАТО
"Война неизбежна". В США раскрыли ужасающий план против России

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США развязывают ядерную войну против России

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. США показали свое истинное отношение к России и раскрыли намерение идти на еще большую конфронтацию с Москвой, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на личном сайте.
«
"Если деградация Запада не приведет к его краху, война неизбежна", — заявил он.
По мнению Робертса, европейцы и американцы "презирают" свои правительства, которые служат интересам "финансово могущественных людей", но у обычных людей нет никакого влияния на агрессивную внешнюю политику Запада. Когда западные элиты показали всем, что "не испытывают стыда" за развязанные конфликты, намерения США в отношении России стали окончательно понятны, добавил он.
"Вашингтон воскресил призрак ядерного Армагеддона", — заключил аналитик.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что агрессивный характер НАТО уже не скрывается, в доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство.
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