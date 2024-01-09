https://ria.ru/20240109/vodorod-1920235827.html
Эксперт заявила о целесообразности заправки российских автобусов водородом
Эксперт заявила о целесообразности заправки российских автобусов водородом - РИА Новости, 09.01.2024
Эксперт заявила о целесообразности заправки российских автобусов водородом
Переводить автомобили на водород в качестве топлива нецелесообразно, так как есть более дешевая экологичная альтернатива - природный газ, в то же время по ряду... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:48
2024-01-09T09:48
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Переводить автомобили на водород в качестве топлива нецелесообразно, так как есть более дешевая экологичная альтернатива - природный газ, в то же время по ряду причин могут быть перспективны автобусные парки на водороде, поделилась мнением с РИА Новости руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская. "Если сравнивать разные виды газа для автомобилей, то использование метана гораздо более выгодно с точки зрения производства, нежели переход на водород. Переход на водородный транспорт в настоящее время не выгоден для автомобилистов", - сказала эксперт. Она пояснила, что если на метан можно перевести любой автомобиль в мастерской по доступной цене, то для перехода на водород автомобилистам нужно покупать новые машины. Также в РФ могут быть трудности с наличием на рынке доступных автомобилей на водородным топливе, так как основным производителем мембран в мире является американская фирма DuPont. Кроме того, в стране отсутствует развитая инфраструктура водородных заправок - по всей России их меньше десятка. А само производство водорода - достаточно дорогостоящий процесс. "Автобусные парки - оптимальный вариант для ввода нового вида транспортного топлива, так как не требуют децентрализованного охвата зарядной инфраструктурой больших площадей - достаточно установки одной АГНКС на территории парка", - добавила Насиковская, отметив, что подобные проекты распространены в Китае и набирают популярность в Европе. По оценкам аналитика, перевод автобусного парка в 100 машин требует около 10 миллиардов рублей инвестиций в инфраструктуру заправки и закупку самих автобусов на водороде. Потенциальным поставщиком может стать китайская компания Foton, которая снабжает аналогичные автобусные парки в Китае, сказала Насиковская. Перевод автобусов на водород в России целесообразно начинать в тестовом режиме с городов-миллионников, где важно иметь новый автобусный парк и есть достаточный объем перевозок, в то же время недлинные маршруты, подчеркнула она. Кроме того, перспективным направлением может стать перевод поездов на водород для развития сети железных дорог в зонах, где не проведено электричество, предположила эксперт. Сейчас это нераспространенный вид водородного транспорта, однако подобный проект был запущен в Германии в 2018 году. Также в настоящее время РЖД и "Трансмашхолдинг" рассматривают внедрение водородного поезда на Сахалине, напомнила Насиковская. "Затраты на данный проект предсказать трудно в силу его уникальности", - заключила она.
https://ria.ru/20230818/pravila-1890731114.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, китай, европа, трансмашхолдинг, ржд, dupont, технологии
Экономика, Россия, Китай, Европа, Трансмашхолдинг, РЖД, DuPont, Технологии
Эксперт заявила о целесообразности заправки российских автобусов водородом
Эксперт: заправлять автобусы водородом было бы целесообразнее, чем обычные авто
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Переводить автомобили на водород в качестве топлива нецелесообразно, так как есть более дешевая экологичная альтернатива - природный газ, в то же время по ряду причин могут быть перспективны автобусные парки на водороде, поделилась мнением с РИА Новости руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская.
«
"Если сравнивать разные виды газа для автомобилей, то использование метана гораздо более выгодно с точки зрения производства, нежели переход на водород. Переход на водородный транспорт в настоящее время не выгоден для автомобилистов", - сказала эксперт.
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Она пояснила, что если на метан можно перевести любой автомобиль в мастерской по доступной цене, то для перехода на водород автомобилистам нужно покупать новые машины. Также в РФ могут быть трудности с наличием на рынке доступных автомобилей на водородным топливе, так как основным производителем мембран в мире является американская фирма DuPont. Кроме того, в стране отсутствует развитая инфраструктура водородных заправок - по всей России их меньше десятка. А само производство водорода - достаточно дорогостоящий процесс.
«
"Автобусные парки - оптимальный вариант для ввода нового вида транспортного топлива, так как не требуют децентрализованного охвата зарядной инфраструктурой больших площадей - достаточно установки одной АГНКС на территории парка", - добавила Насиковская, отметив, что подобные проекты распространены в Китае и набирают популярность в Европе.
По оценкам аналитика, перевод автобусного парка в 100 машин требует около 10 миллиардов рублей инвестиций в инфраструктуру заправки и закупку самих автобусов на водороде. Потенциальным поставщиком может стать китайская компания Foton, которая снабжает аналогичные автобусные парки в Китае, сказала Насиковская. Перевод автобусов на водород в России целесообразно начинать в тестовом режиме с городов-миллионников, где важно иметь новый автобусный парк и есть достаточный объем перевозок, в то же время недлинные маршруты, подчеркнула она.
Кроме того, перспективным направлением может стать перевод поездов на водород для развития сети железных дорог в зонах, где не проведено электричество, предположила эксперт. Сейчас это нераспространенный вид водородного транспорта, однако подобный проект был запущен в Германии в 2018 году. Также в настоящее время РЖД и "Трансмашхолдинг" рассматривают внедрение водородного поезда на Сахалине, напомнила Насиковская. "Затраты на данный проект предсказать трудно в силу его уникальности", - заключила она.