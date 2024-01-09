https://ria.ru/20240109/vernigorov-1919006387.html

Константин Вернигоров: рассматриваем пластик не как отходы, а как ресурс

Константин Вернигоров: рассматриваем пластик не как отходы, а как ресурс - РИА Новости, 09.01.2024

Константин Вернигоров: рассматриваем пластик не как отходы, а как ресурс

Вместе с ростом потребления полимеров в России будет увеличиваться и количество отходов. А сейчас в стране перерабатывается порядка 10% всего пластика... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:00

2024-01-09T11:00

2024-01-09T11:00

интервью

интервью - авторы

научно-исследовательский центр "сибур полилаб"

отходы

импортозамещение

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Вместе с ростом потребления полимеров в России будет увеличиваться и количество отходов. А сейчас в стране перерабатывается порядка 10% всего пластика. Гендиректор научно-исследовательского центра "Сибур Полилаб" Константин Вернигоров в интервью РИА Новости объяснил, почему у вторичной переработки пластиковых отходов в России точно есть будущее, и можно ли произвести автомобиль только из отечественной нефтехимии. Беседовала Елена Савинова. — Константин Борисович, СИБУР неоднократно заявлял о росте потребления полимеров в России во многих отраслях. Какие темпы роста наблюдаете по итогам 2023 года?— В целом, если посмотреть по отраслям, то в большей или меньшей степени они все выросли в потреблении полимеров. Помимо автопрома, продемонстрировавшего наибольший рост в 10%, еще один сегмент, который показал сильный скачок в переходе не просто на полимерные материалы, а именно на отечественные, — товары народного потребления: игрушки, обувь, бытовая техника. Рост в этом сегменте в 2023 году составил 7%. Потребление полимеров в сельском хозяйстве выросло на 1,5%, медицине — на 6%.Растет объем строительства как малоэтажного и коттеджного домостроения на 5%, так и в целом ввод жилья — на 1%. СИБУР закрывает потребность в более 1,6 миллиона тонн в год полимеров для отрасли во всех основных сегментах применения: жилищное строительство, трубопроводы и инфраструктура.В целом, российский рынок полимеров обладает потенциалом роста переработки и потребления полимеров примерно 1,6 миллиона тонн в течение ближайших пяти лет.— Вы сказали, что автомобильная промышленность тоже быстро растет. Достаточно ли для этой отрасли марочного ассортимента, который производится СИБУРом? И планируется ли увеличить выпуск спецмарок для производства автомобилей?— Автопромышленная отрасль в последние несколько лет характеризовалась драматических падением в потреблении полимеров за счет ухода ряда автопроизводителей из России, но сейчас эта тенденция переламывается. Приходят другие компании, возобновляются объемы производства наших автопроизводителей. Наверное, некорректно говорить, что отрасль прямо на подъеме, но, действительно, темпы восстановления потребления нефтехимии показывают двузначные цифры.Текущий марочный ассортимент СИБУРа и других производителей полимерного и эластомерного сырья позволяет закрыть большую часть запросов отрасли производства транспортных средств – это различные марки полипропилена для изготовления элементов интерьера и экстерьера, полиэтилена для топливных баков и бачков вспомогательных жидкостей, поликарбонатов и АБС.Естественно, сейчас российские производители полимеров, включая СИБУР, не полностью покрывают потребности отрасли в спецмарках, но значимую ее часть, около 75%.— Вы ранее сказали, что потенциал роста переработки полимеров составляет 1,6 миллиона тонн. А за счет чего он будет возможен?— В России сейчас потребление полимеров в год на душу населения составляет около 30 килограммов по сравнению, например, с Турцией, где этот показатель достигает 52 килограммов. То есть у нас большой потенциал.Из этих 1,6 миллиона тонн порядка 400 тысяч тонн может обеспечить органический рост рынка, например, за счет программ господдержки, обновления инфраструктуры. Еще 500 тысяч тонн — это импортозамещение готовых изделий, которые сейчас заезжают к нам. Также в России сейчас мощности переработчиков полимеров недозагружены на 24%, то есть 360 тысяч тонн может обеспечить расширение экспортного потенциала готовых изделий.Наконец, еще 350 тысяч тонн полимеров может прибавиться за счет замещения традиционных материалов в самых различных отраслях. Ведь существует и техническая, и экономическая конкуренция материалов. В каких-то сферах применение полимеров снижает стоимость жизненного цикла готового изделия.— Вы отметили, что в сравнении с Турцией нам есть еще куда наращивать потребление полимеров на человека. Но это ведь также приведет и к росту отходов, ведь изделия из пластика нужно перерабатывать, но пока отрасль вторички в России недостаточно развита. Что вы думаете об этом?— Давайте посмотрим на полимерные отходы не как на отходы, а как на ценный ресурс. Действительно, если обратиться к текущей статистике, то сейчас в России перерабатывается, по разным источникам, от 7% до 12% всего объема полимерных отходов. Но, представляете, какой есть огромный потенциал для развития вторички.Как обыватель и конечный потребитель я ваши опасения разделяю, но как тот, кто непосредственно с большой командой СИБУРа этим занимается, я понимаю, что есть и технологии, и гармоничные условия для развития вторичной переработки в нашей стране. Мы видим тенденции регуляторного ландшафта в России, в частности, механизм расширенной ответственности потребителя (РОП). Его новая редакция должна способствовать популяризации применения переработанного пластика.Часто мы даже не замечаем, какие предметы состоят из вторичного сырья. Почти все мусорные мешки сейчас делаются из переработанного сырья, из него часто изготавливаются бытовые предметы. Переработанный пластик уже достаточно широко применяется при производстве изделий технического назначения. Так, например, широко применяемый в строительстве геотекстиль часто делают из переработанных пластиковых бутылок.— А насколько возможен рост вторичной переработки в ближайшие годы?— В целом в России, мы и другие компании совместными усилиями в перспективе сможем стимулировать рост уровня переработки пластиковых отходов до 60% от общего числа таких отходов.СИБУР занимается экономикой замкнутого цикла и вовлечением полимерных отходов во вторичную переработку уже почти пять лет. Например, у нас есть один из самых крупных проектов, в целом, по России — это производство гранулы с вовлечением вторичного сырья Vivilen rPET на нашем предприятии "ПОЛИЭФ" в Благовещенске (Башкортостан). На нем мы можем производить до 140 тысяч тонн бутылочного полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в год с вовлечением до 30% вторички.Фактически вовлекается во вторичную переработку до 34 тысяч тонн вторичного ПЭТФ. Скажу нагляднее — это 1,7 миллиарда пластиковых бутылок ежегодно. И такие проекты имеют потенциал по масштабированию, не только по ПЭТФ, но и по другим видам полимерной продукции. Вообще, у нас в марочном ассортименте Vivilen с вторсырьем около 15 марок полиэтилена, полипропилена, есть и полистирол.— Достаточен ли спрос сейчас на вторичные полимеры? Загружен ли ваш завод "ПОЛИЭФ" полностью?— Ранее многие российские компании, в частности FMCG-сектора, учитывали в своих долгосрочных стратегиях цели устойчивого развития. Но из-за геополитических событий эта повестка стала уходить на второй план. И все же это не значит, что со стороны отечественного бизнеса нет интереса к ESG-повестке. В 2023 году мы успешно реализовали с партнерами ряд кейсов по переходу их производств на продукцию Vivilen.Что касается загрузки мощностей предприятия "ПОЛИЭФ", они полностью загружены. Сейчас мы не только работаем с существующим спросом, но и создаем его через активную работу с потенциальными партнерами.Сейчас в наших вторичных полимерах, в основном, заинтересованы российские участники рынка FMCG: товаропроизводители, изготовители тары, крупные торговые сети. Например, гранулы Vivilen применяют такие компании, как AbInBev Efes – лидер пивоваренной отрасли России, пермский производитель воды "Родник Прикамья", "Красный Ключ" в Башкирии, вода G-Drive, Visit Tyumen и многие другие.— Не думали ли вы о том, чтобы создать свои мощности по приему пластиков и их подготовке к переработке?— Мы рассматриваем для себя разные возможности, в том числе совместно с партнерами. Например, в Тюменской области с региональным оператором ТЭО мы открыли уже четыре экодома, где можно сдать вторсырье и получить всю необходимую информацию об экономике замкнутого цикла.Экодома – общественные пространства для приема вторсырья и проведения экопросветительских мероприятий, и мы рассматриваем дальнейшее развитие таких практик.— Как мы знаем и видим, СИБУР активно занимается импортозамещением и в части ассортимента продукции, и по оборудованию и компонентам. На чем была сфокусирована компания в 2023 году?— Уже к 2023 году нам удалось подобрать аналоги (99%) из дружественных стран практически по всей спецхимии и компонентам для обеспечения бесперебойной работы производств.Но для нас важно не только заменить недружественный импорт дружественным. Если мы видим, что компонент действительно критический, а альтернативных поставщиков не так много, или же мы реально можем делать его сами быстро и качественно, то мы, конечно, разрабатываем свои рецептуры.В частности, в 2023 году мы разработали несколько технологий, среди которых: тетраизобутират циркония, н-бутиллитий, ацетилацетонат никеля. Также мы создали собственные рецептуры каталогизаторов полимеризации, и ведем работу по масштабированию и созданию собственного производства.— Эти компоненты вы уже внедрили в свои производства? Для чего они нужны и почему было важно заместить именно их?— Хочу привести наиболее яркие примеры. В частности, Н-бутиллитий необходим при производстве синтетических каучуков. В нашем НИОКР-центре в Томске были выпущены первые опытно-промышленные партии Н-бутиллития. Сейчас подготовлены исходные данные для проектирования и создания промышленной мощности не менее 300 тонн в год.Эти объемы обеспечат производство около 160 тысяч тонн синтетических каучуков семи востребованных марок на нашем предприятии "Воронежсинтезкаучук" и еще 77 тысяч тонн на "Нижнекамскнефтехиме". В сумме мы имеем более 200 тысяч тонн синтетических каучуков для ключевых отраслей промышленности, в частности, транспорта. Здесь четко видна связка крупнотоннажной и специальной химии. То есть, можно производить десятки или сотни тонн и получать за счет них тысячи крупнотоннажных базовых продуктов.Тетраизобутират циркония используется для производства линейных альфа-олефинов (ЛАО) на "Нижнекамскнефтехиме", из которых потом делаются полимеры для производства стрейч-пленок. Из ЛАО наше предприятие также производит синтетические масла.— А что касается замещения импорта уже произведенных полимеров, чем занимались в 2023 году, и какие у вас были приоритеты?— Безусловным приоритетом для СИБУРа остаются поставки на внутренний рынок и удовлетворение спроса российских переработчиков. Тем более, что есть потенциал роста локального рынка переработки.В 2023 году потребление полимеров в России выросло на 9%, в 2022 году — на 5%, то есть темпы прирастают. Это почти в два раза выше показателей роста в Китае и Турции, а также Европе на фоне стагнации ее нефтехимии. Конечно, сложились несколько факторов. В первую очередь, повлияли курс на импортозамещение нефтехимических продуктов в связи с геополитикой и программы развития переработки полимеров, которые, в том числе, реализует и СИБУР.Мы в 2023 году реализовали 330 программ со своими клиентами, что позволило импортозаместить 170 тысяч тонн различной продукции.— Исходя из того, что вы сказали в начале нашей беседы, получается, что российские компании могут обеспечить автомобиль нефтехимической продукцией на 75%, а по 25% пока нет. Какие типы и марки продуктов сейчас недоступны? Для чего они используются?— Конечно, есть спецмарки, которые сейчас, в том числе из-за отсутствия технологий, на территории России не производятся. Мы активно работаем над тем, чтобы эти технологии локализовать на средне-долгосрочном горизонте.Сейчас то, чего не хватает в России, по нефтехимии, может поставляться, например, уже в формате готовых изделий. Из ключевого, что у нас сейчас не производится — это инженерные термопласты.— А что СИБУР делает в направлении импортозамещения сырья для производителей автомобилей?— Основной фокус нашей текущей работы направлен именно на выявление оставшихся "непокрытых областей" совместно с автопроизводителями и производителями автокомпонентов, чтобы разработать новые марки и доработать текущий марочный ассортимент.Сейчас в СИБУРе и в нашем научном центре "ПолиЛаб" уже проводятся работы в этом направлении. Основная проблематика — это низкие темпы локализации иностранных производителей, которые только пришли на российский рынок вместо ушедших и, соответственно, отсутствие от них заказов на разработку новых материалов или применение имеющегося в России марочного ассортимента.Тем не менее, с такими автопроизводителями, как "АвтоВАЗ" и "КАМАЗ" ведется постоянная системная работа по импортозамещению и перспективным разработкам.— Какие технологии для производства спецмарок могут у вас появиться в ближайшее время? Что вы для этого делаете?— У нас есть ряд инвестиционных проектов, которые позволят закрыть часть потребности в спецмарках. Думаю, что многие из них могут появиться в ближайшие три-пять лет.Например, пока на наших технологиях мы не можем производить термосвариваемые полимеры, то есть полимеры с низкой температурой сварки, на которые сейчас есть большой запрос. Но в рамках проекта ДГП-2, который сейчас строится в Тобольске, СИБУР сможет их производить.— Раз уж мы заговорили про такой крупный проект, как ДГП-2, будут ли какие-то еще специальные марки производиться на нем, а также на строящемся Амурском газохимическом комплексе?— Так как в настоящий момент мы перестраиваем конфигурацию АГХК в части технологического обеспечения, говорить о марочном ассортименте там преждевременно.На первом производстве полипропилена в Тобольске (бывший Тобольск-Полимер) сейчас может производиться до 60 марок, на втором — более 100 марок при наличии потребности от клиентов. ДГП-2 добавит еще порядка 15 марок.— Похоже, 2023 год был для СИБУРа действительно очень продуктивным во всех сферах. Давайте теперь поговорим о планах на 2024 год, что планируете делать в рамках импортозамещения, экопроектов, новых продуктов?— В целом, до 2025 года мы планируем реализовать ряд проектов по импортозамещению спецхимии, что позволит не только СИБУРу, но и другим производителям уйти от импорта. Часть проектов мы реализуем самостоятельно, часть — в партнерстве с другими производителями и поставщиками.Планируем в наступившем году развивать и масштабировать новые решения в полиолефинах для медицины: упаковка для растворов, специальные изделия, марки для радиационной стерилизации, транспорта: марки для светотехники, нефтегазодобычи: специальные реагенты, буровые растворы, продукты органического синтеза. Общий продуктовый портфель включает более 70 проектов разработок новых марок на горизонте до 2027 года в различных продуктовых группах.Следующий год станет той вехой, которая позволит дополнительно внедрить новые продукты с содержанием вторичного сырья с разным качеством в важных сегментах до нескольких десятков марок. Также продолжится работа по замещению гетерогенных катализаторов для пиролиза, дегидрирования, изомеризации и их масштабированию.

https://ria.ru/20230425/nauka-1867320800.html

https://ria.ru/20221017/ilina-1824022696.html

https://ria.ru/20220829/utilizatsiya-1812880941.html

https://ria.ru/20231227/musor-1918352322.html

https://ria.ru/20231129/putin-1912758150.html

https://ria.ru/20231213/importozameschenie-1915599048.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, научно-исследовательский центр "сибур полилаб" , отходы, импортозамещение