https://ria.ru/20240109/ukrasili-1920290426.html

Более 750 деревьев украсили благоустроенные территории Москвы в 2023 году

Более 750 деревьев украсили благоустроенные территории Москвы в 2023 году - РИА Новости, 09.01.2024

Более 750 деревьев украсили благоустроенные территории Москвы в 2023 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства высадили более 750 деревьев на благоустроенных территориях столицы в прошлом году, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:11

2024-01-09T13:11

2024-01-09T13:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства высадили более 750 деревьев на благоустроенных территориях столицы в прошлом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Завершающим этапом программ комплексного благоустройства городских территорий является озеленение. В прошлом году поздней осенью и в начале зимы высадили более 750 взрослых деревьев. Они украсили участок Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта, пространства около 16 Марьинских прудов-регуляторов, "студенческий квартал" в районе МГТУ им. Н.Э. Баумана, Цветной бульвар, Воробьевскую набережную и Аллею славы звезд зимних Олимпийских Игр, территории Южного речного вокзала, парка 40-летия ВЛКСМ, Московского дворца пионеров и Центра фигурного катания Этери Тутберидзе", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что лидером по количеству высаженных деревьев стал сравнительно небольшой участок Ленинского проспекта - от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, там появилось почти 200 вязов, кленов, черемух и декоративных яблонь. Более 160 деревьев 13 видов украсили пространства около 16 Марьинских прудов-регуляторов, а в сквере возле Центра Этери Тутберидзе весной распустятся липы и клены, расцветут черемуха и яблони. На Воробьевской набережной, одной из самых зеленых в Москве, дополнительно высадили более 40 лип, рябин, елей. В парке 40-летия ВЛКСМ и около Южного речного вокзала появилось более чем по 40 новых деревьев - кленов, лип, берез, рябин, декоративных яблонь, лиственниц. По словам Бирюкова, для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет огромную роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. "Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там появляются деревья, кустарники и цветы", - сказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что растения для украшения столицы выбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Деревья высаживаются взрослые: возрастом от 15 до 35 лет и высотой 3-8 метров. Все они выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. Высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.

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https://ria.ru/20231228/kommunalnye_mashiny-1918736804.html

https://ria.ru/20240102/elki-1919436755.html

москва

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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы