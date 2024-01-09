https://ria.ru/20240109/ukraina-1920392868.html

У Украины заканчиваются боеприпасы, заявили в сенате США

У Украины заканчиваются боеприпасы, заявили в сенате США - РИА Новости, 09.01.2024

У Украины заканчиваются боеприпасы, заявили в сенате США

Киев испытывает нехватку боеприпасов на фоне задержки в утверждении запроса Белого дома о помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T20:56

2024-01-09T20:56

2024-01-09T21:51

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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Киев испытывает нехватку боеприпасов на фоне задержки в утверждении запроса Белого дома о помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер."У (украинцев. — Прим. ред.) заканчиваются боеприпасы. По словам одного наблюдателя, они могут дать только один ответный залп на каждые пять или около того выстрелов россиян по ним", — сказал он во время выступления в сенате.Шумер добавил, что США не могут бездействовать в сложившейся ситуации.При этом накануне он сообщил, что в последние дни сенаторы добились прогресса на переговорах по соглашению об укреплении безопасности американской границы и ужесточении миграционного законодательства в обмен на поддержку запроса президента США Джо Байдена для выделения помощи Киеву.Как заявлял РИА Новости источник в конгрессе, переговоры законодателей по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, но прорыва до сих пор достичь не удалось.Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о продолжении поддержки Киева, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщалось о рекордном количестве нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до десяти и более тысяч мигрантов ежедневно.

https://ria.ru/20240109/rakety-1920248116.html

https://ria.ru/20240109/kuleba-1920180497.html

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сша

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киев

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в мире, украина, сша, джо байден, чак шумер, россия, нато, киев