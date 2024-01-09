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У Украины заканчиваются боеприпасы, заявили в сенате США - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 09.01.2024 (обновлено: 21:51 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920392868.html
У Украины заканчиваются боеприпасы, заявили в сенате США
У Украины заканчиваются боеприпасы, заявили в сенате США - РИА Новости, 09.01.2024
У Украины заканчиваются боеприпасы, заявили в сенате США
Киев испытывает нехватку боеприпасов на фоне задержки в утверждении запроса Белого дома о помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T20:56
2024-01-09T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
чак шумер
россия
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Киев испытывает нехватку боеприпасов на фоне задержки в утверждении запроса Белого дома о помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер."У (украинцев. — Прим. ред.) заканчиваются боеприпасы. По словам одного наблюдателя, они могут дать только один ответный залп на каждые пять или около того выстрелов россиян по ним", — сказал он во время выступления в сенате.Шумер добавил, что США не могут бездействовать в сложившейся ситуации.При этом накануне он сообщил, что в последние дни сенаторы добились прогресса на переговорах по соглашению об укреплении безопасности американской границы и ужесточении миграционного законодательства в обмен на поддержку запроса президента США Джо Байдена для выделения помощи Киеву.Как заявлял РИА Новости источник в конгрессе, переговоры законодателей по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, но прорыва до сих пор достичь не удалось.Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о продолжении поддержки Киева, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщалось о рекордном количестве нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до десяти и более тысяч мигрантов ежедневно.
https://ria.ru/20240109/rakety-1920248116.html
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в мире, украина, сша, джо байден, чак шумер, россия, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Чак Шумер, Россия, НАТО, Киев
У Украины заканчиваются боеприпасы, заявили в сенате США

Шумер: у Украины кончаются боеприпасы из-за задержки США в утверждении помощи

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство артиллерийских снарядов в США
Производство артиллерийских снарядов в США - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Производство артиллерийских снарядов в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Киев испытывает нехватку боеприпасов на фоне задержки в утверждении запроса Белого дома о помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.
«
"У (украинцев. — Прим. ред.) заканчиваются боеприпасы. По словам одного наблюдателя, они могут дать только один ответный залп на каждые пять или около того выстрелов россиян по ним", — сказал он во время выступления в сенате.
Шумер добавил, что США не могут бездействовать в сложившейся ситуации.
При этом накануне он сообщил, что в последние дни сенаторы добились прогресса на переговорах по соглашению об укреплении безопасности американской границы и ужесточении миграционного законодательства в обмен на поддержку запроса президента США Джо Байдена для выделения помощи Киеву.
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Как заявлял РИА Новости источник в конгрессе, переговоры законодателей по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, но прорыва до сих пор достичь не удалось.
Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о продолжении поддержки Киева, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщалось о рекордном количестве нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до десяти и более тысяч мигрантов ежедневно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденЧак ШумерРоссияНАТОКиев
 
 
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