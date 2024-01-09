https://ria.ru/20240109/ukraina-1920346280.html

Сайты и учителя. На Украине нашли новую "российскую угрозу"

Сайты и учителя. На Украине нашли новую "российскую угрозу" - РИА Новости, 09.01.2024

Сайты и учителя. На Украине нашли новую "российскую угрозу"

На Украине на треть выросло число жалоб на использование русского языка, сообщает Страна.ua. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:30

2024-01-09T16:30

2024-01-09T16:32

украина

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На Украине на треть выросло число жалоб на использование русского языка, сообщает Страна.ua."Почти половина жалоб от поборников украинского языка касается сферы обслуживания. Также жалуются на сайты, не имеющие украинской версии, и на преподавателей, которые говорят по-русски", — пишет издание.Отмечается, что за 2023 год на Украине было зафиксировано 3692 жалобы на русский язык. Больше всего - в Киеве (1345), Харьковской (516), Одесской (486) и Днепропетровской (316) областях.В начале декабря парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, при этом ужесточает ограничения на использование русского языка.После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20231011/ukraina-1902005045.html

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