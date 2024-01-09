Экс-глава МИД Австрии раскрыла цель Запада после ударов ВСУ по Белгороду
Кнайсль: Запад сам предложил Украине тактику ударов по РФ
Карин Кнайсль. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, поскольку сам предложил эту тактику киевскому режиму, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.
"Цель, стоящая за этим (обстрелом Белгорода. — Прим. ред.), — и я сказала бы, что на самом деле также и военная цель с самого начала конфликта не только у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО или других личностей в Вашингтоне, — в том, чтобы вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это так и не удалось", — сказала она.
"Цель, стоящая за этим (обстрелом Белгорода. — Прим. ред.), — и я сказала бы, что на самом деле также и военная цель с самого начала конфликта не только у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО или других личностей в Вашингтоне, — в том, чтобы вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это так и не удалось", — сказала она.
По ее мнению, Запад хочет руками Украины осложнить жизнь простых россиян.
"А ведь именно этот лозунг снова и снова звучал из Вашингтона, Брюсселя и прежде всего Киева. "Нужно убить как можно больше русских, русских надо убивать в любой точке мира", — такими были заявления высшего руководства Киева, и, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на ледовый каток в Белгороде в канун Нового года", — заключила Кнайсль.
Атаки на Белгород
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января: украинские войска выпустили 129 снарядов — в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.