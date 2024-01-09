Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии раскрыла цель Запада после ударов ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 09.01.2024 (обновлено: 18:59 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920330710.html
Экс-глава МИД Австрии раскрыла цель Запада после ударов ВСУ по Белгороду
Экс-глава МИД Австрии раскрыла цель Запада после ударов ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 09.01.2024
Экс-глава МИД Австрии раскрыла цель Запада после ударов ВСУ по Белгороду
Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, поскольку сам предложил эту тактику киевскому режиму, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:50
2024-01-09T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
белгород
россия
карин кнайсль
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895596905_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_758b20c151b4457fd6f92be8853640d6.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, поскольку сам предложил эту тактику киевскому режиму, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену. "Цель, стоящая за этим (обстрелом Белгорода. — Прим. ред.), — и я сказала бы, что на самом деле также и военная цель с самого начала конфликта не только у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО или других личностей в Вашингтоне, — в том, чтобы вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это так и не удалось", — сказала она. По ее мнению, Запад хочет руками Украины осложнить жизнь простых россиян. "А ведь именно этот лозунг снова и снова звучал из Вашингтона, Брюсселя и прежде всего Киева. "Нужно убить как можно больше русских, русских надо убивать в любой точке мира", — такими были заявления высшего руководства Киева, и, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на ледовый каток в Белгороде в канун Нового года", — заключила Кнайсль. Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января: украинские войска выпустили 129 снарядов — в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920285125.html
https://ria.ru/20240109/rossiya-1920304192.html
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895596905_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_aa89e41f1c505d453795b31a1f4cac55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белгород, россия, карин кнайсль, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгород, Россия, Карин Кнайсль, Вооруженные силы Украины
Экс-глава МИД Австрии раскрыла цель Запада после ударов ВСУ по Белгороду

Кнайсль: Запад сам предложил Украине тактику ударов по РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, поскольку сам предложил эту тактику киевскому режиму, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

"Цель, стоящая за этим (обстрелом Белгорода. — Прим. ред.), — и я сказала бы, что на самом деле также и военная цель с самого начала конфликта не только у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО или других личностей в Вашингтоне, — в том, чтобы вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это так и не удалось", — сказала она.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
К апрелю. Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России
Вчера, 12:52
По ее мнению, Запад хочет руками Украины осложнить жизнь простых россиян.
"А ведь именно этот лозунг снова и снова звучал из Вашингтона, Брюсселя и прежде всего Киева. "Нужно убить как можно больше русских, русских надо убивать в любой точке мира", — такими были заявления высшего руководства Киева, и, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на ледовый каток в Белгороде в канун Нового года", — заключила Кнайсль.

Атаки на Белгород

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января: украинские войска выпустили 129 снарядов — в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Худший сценарий. Польский генерал сделал шокирующее заявление о Путине
Вчера, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородРоссияКарин КнайсльВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала