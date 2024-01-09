https://ria.ru/20240109/ukraina-1920330710.html

Экс-глава МИД Австрии раскрыла цель Запада после ударов ВСУ по Белгороду

Экс-глава МИД Австрии раскрыла цель Запада после ударов ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 09.01.2024

Экс-глава МИД Австрии раскрыла цель Запада после ударов ВСУ по Белгороду

Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, поскольку сам предложил эту тактику киевскому режиму, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:50

2024-01-09T15:50

2024-01-09T18:59

специальная военная операция на украине

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карин кнайсль

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, поскольку сам предложил эту тактику киевскому режиму, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену. "Цель, стоящая за этим (обстрелом Белгорода. — Прим. ред.), — и я сказала бы, что на самом деле также и военная цель с самого начала конфликта не только у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО или других личностей в Вашингтоне, — в том, чтобы вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это так и не удалось", — сказала она. По ее мнению, Запад хочет руками Украины осложнить жизнь простых россиян. "А ведь именно этот лозунг снова и снова звучал из Вашингтона, Брюсселя и прежде всего Киева. "Нужно убить как можно больше русских, русских надо убивать в любой точке мира", — такими были заявления высшего руководства Киева, и, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на ледовый каток в Белгороде в канун Нового года", — заключила Кнайсль. Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января: украинские войска выпустили 129 снарядов — в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920285125.html

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в мире, белгород, россия, карин кнайсль, вооруженные силы украины