СМИ сообщили о провале тайной встречи Украины с союзниками
Bloomberg: США и союзники провели тайную встречу по Украине в Эр-Рияде
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В середине декабря в Эр-Рияде прошла тайная встреча советников по национальной безопасности Украины, ее союзников из государств G7, а также некоторых стран Глобального Юга: Киев пытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с Россией, но серьезного результата не добился, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"На недавней встрече в Эр-Рияде не было достигнуто серьезного прогресса <...> Украина и ее союзники из G7 продолжили отвергать призывы стран Глобального Юга о прямом взаимодействии с Россией", — рассказали собеседники агентства.
По информации Bloomberg, встреча состоялась 16 декабря, а тайной ее решили сделать для того, чтобы некоторые страны чувствовали себя "более комфортно", принимая решение об участии. Тем не менее Китай, ОАЭ и Бразилия все равно не отправили своих представителей, хотя последняя и передала письменное заявление. Однако среди участников присутствовали, в частности, чиновники из Индии, Турции и Саудовской Аравии.
На встрече предполагалось обсудить так называемую "формулу мира", которую продвигает Киев, а также принципы возможного взаимодействия Украины с Россией в будущем. "Формула мира" требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве эти требования считают полностью оторванными от реальности.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в конце декабря рассказал о проведении этой встречи в интервью РИА Новости. По его словам, те из близких союзников Москвы, кто в ней участвовал, "не обещали никому какие-то тайны от нас держать".
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, но украинские власти сами на законодательном уровне запретили себе вступать в переговоры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что cейчас для движения к миру нет никаких предпосылок, поскольку оно абсолютно исключается и Киевом, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны.