https://ria.ru/20240109/ukraina-1920327288.html

СМИ сообщили о провале тайной встречи Украины с союзниками

СМИ сообщили о провале тайной встречи Украины с союзниками - РИА Новости, 09.01.2024

СМИ сообщили о провале тайной встречи Украины с союзниками

В середине декабря в Эр-Рияде прошла тайная встреча советников по национальной безопасности Украины, ее союзников из государств G7, а также некоторых стран... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:40

2024-01-09T15:40

2024-01-09T17:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

g7

саудовская аравия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В середине декабря в Эр-Рияде прошла тайная встреча советников по национальной безопасности Украины, ее союзников из государств G7, а также некоторых стран Глобального Юга: Киев пытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с Россией, но серьезного результата не добился, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "На недавней встрече в Эр-Рияде не было достигнуто серьезного прогресса <...> Украина и ее союзники из G7 продолжили отвергать призывы стран Глобального Юга о прямом взаимодействии с Россией", — рассказали собеседники агентства.По информации Bloomberg, встреча состоялась 16 декабря, а тайной ее решили сделать для того, чтобы некоторые страны чувствовали себя "более комфортно", принимая решение об участии. Тем не менее Китай, ОАЭ и Бразилия все равно не отправили своих представителей, хотя последняя и передала письменное заявление. Однако среди участников присутствовали, в частности, чиновники из Индии, Турции и Саудовской Аравии. На встрече предполагалось обсудить так называемую "формулу мира", которую продвигает Киев, а также принципы возможного взаимодействия Украины с Россией в будущем. "Формула мира" требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве эти требования считают полностью оторванными от реальности.Министр иностранных дел Сергей Лавров в конце декабря рассказал о проведении этой встречи в интервью РИА Новости. По его словам, те из близких союзников Москвы, кто в ней участвовал, "не обещали никому какие-то тайны от нас держать".В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, но украинские власти сами на законодательном уровне запретили себе вступать в переговоры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что cейчас для движения к миру нет никаких предпосылок, поскольку оно абсолютно исключается и Киевом, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны. Как заявил Путин, подводя итоги года, мир настанет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции, которые остаются неизменными: денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

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саудовская аравия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, g7, саудовская аравия, ситуация в днр и лнр