https://ria.ru/20240109/ukraina-1920318464.html

В Раде признали незаконность облав на украинских призывников

В Раде признали незаконность облав на украинских призывников - РИА Новости, 09.01.2024

В Раде признали незаконность облав на украинских призывников

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич признал незаконность уличных облав на... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:12

2024-01-09T15:12

2024-01-09T15:12

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич признал незаконность уличных облав на военнообязанных, которые проводят сотрудники украинских военкоматов. "Такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании. Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, проводится ротация работников. Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации", - заявил Завитневич в интервью изданию "РБК-Украина", отвечая на вопрос о "силовой мобилизации". При этом в подобном отношении украинских властей к своим гражданам Завитневич винит политику СССР. По его словам, с момента обретения Украиной независимости, несмотря на ряд государственных программ по обновлению структур ВСУ", до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли". Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр