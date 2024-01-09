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Немецкий депутат сообщил о строящемся на Украине центре для ремонта танков - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920318011.html
Немецкий депутат сообщил о строящемся на Украине центре для ремонта танков
Немецкий депутат сообщил о строящемся на Украине центре для ремонта танков - РИА Новости, 09.01.2024
Немецкий депутат сообщил о строящемся на Украине центре для ремонта танков
Немецкая оборонная компания возводит на западе Украины ремонтный центр для танков и иной техники, сообщил депутат бундестага и эксперт фракции Свободной... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:09
2024-01-09T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
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БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Немецкая оборонная компания возводит на западе Украины ремонтный центр для танков и иной техники, сообщил депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер в соцсети X. "На западе Украины компания Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft строит центр обслуживания для бронетехники, нуждающейся в ремонте - такой, как поставленный ею Leopard 1", - написал немецкий депутат в соцсети X, сопроводив публикацию фотографиями себя на фоне большого ангара.По словам Фабера, для Украины это будет означать значительное повышение эффективности, поскольку, по его мнению, в будущем отпадет необходимость в дорогостоящей и трудоемкой транспортировке техники за границу, а вооруженные силы смогут обучать своих механиков прямо на месте. "Посещение объекта также показывает, что деньги немецких налогоплательщиков используются с пользой и что наша военная помощь не теряет своей ценности", - считает он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240106/tank-1919915733.html
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в мире, украина, нато, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Германия
Немецкий депутат сообщил о строящемся на Украине центре для ремонта танков

Немецкий депутат Фабер сообщил о строящемся на Украине центре для ремонта танков

CC BY-SA 3.0 / Seano1 / Немецкий танк Leopard 1A1A1
Немецкий танк Leopard 1A1A1 - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
CC BY-SA 3.0 / Seano1 /
Немецкий танк Leopard 1A1A1. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Немецкая оборонная компания возводит на западе Украины ремонтный центр для танков и иной техники, сообщил депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер в соцсети X.
"На западе Украины компания Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft строит центр обслуживания для бронетехники, нуждающейся в ремонте - такой, как поставленный ею Leopard 1", - написал немецкий депутат в соцсети X, сопроводив публикацию фотографиями себя на фоне большого ангара.
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По словам Фабера, для Украины это будет означать значительное повышение эффективности, поскольку, по его мнению, в будущем отпадет необходимость в дорогостоящей и трудоемкой транспортировке техники за границу, а вооруженные силы смогут обучать своих механиков прямо на месте.
"Посещение объекта также показывает, что деньги немецких налогоплательщиков используются с пользой и что наша военная помощь не теряет своей ценности", - считает он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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