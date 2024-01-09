https://ria.ru/20240109/ukraina-1920318011.html

Немецкий депутат сообщил о строящемся на Украине центре для ремонта танков

Немецкий депутат сообщил о строящемся на Украине центре для ремонта танков - РИА Новости, 09.01.2024

Немецкий депутат сообщил о строящемся на Украине центре для ремонта танков

Немецкая оборонная компания возводит на западе Украины ремонтный центр для танков и иной техники, сообщил депутат бундестага и эксперт фракции Свободной... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:09

2024-01-09T15:09

2024-01-09T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849576994_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7cb83007ce7e0d33c4af154da9944f88.jpg

БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Немецкая оборонная компания возводит на западе Украины ремонтный центр для танков и иной техники, сообщил депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер в соцсети X. "На западе Украины компания Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft строит центр обслуживания для бронетехники, нуждающейся в ремонте - такой, как поставленный ею Leopard 1", - написал немецкий депутат в соцсети X, сопроводив публикацию фотографиями себя на фоне большого ангара.По словам Фабера, для Украины это будет означать значительное повышение эффективности, поскольку, по его мнению, в будущем отпадет необходимость в дорогостоящей и трудоемкой транспортировке техники за границу, а вооруженные силы смогут обучать своих механиков прямо на месте. "Посещение объекта также показывает, что деньги немецких налогоплательщиков используются с пользой и что наша военная помощь не теряет своей ценности", - считает он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240106/tank-1919915733.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, германия