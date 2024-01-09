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Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920240098.html
Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины
Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины - РИА Новости, 09.01.2024
Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины
Надо довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины в полном виде, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:14
2024-01-09T10:14
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
донецк
безопасность
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Надо довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины в полном виде, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Над тем, что такое денацификация, в том числе работаем мы в Донецке в рамках работы нашего Донецкого национального университета. Там работает целый центр этнополитической реабилитации, который четко должен сформулировать, что такое денацификация, что она должна включать в процессе боевых действий и после этого", - рассказал он.По словам главы ДНР, это очень серьезная работа, которая опирается на опыт предыдущих лет."Нужно теперь поставить точку, а не запятую, как получилось после Великой Отечественной войны - после того, как не стало Сталина, после того, как Хрущев проявил мягкость и были помилованы, отпущены на свободу пособники фашистов, которые явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад", - отметил он."Эта ситуация выстрелила аж в 2014 году. Поэтому здесь нужно поставить точку, а как это должно быть реализовано - над этим предстоит поработать", - заключил Пушилин.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html
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украина, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донецк, Безопасность
Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины

Пушилин: надо поставить точку в процессе демилитаризации и денацификации Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Надо довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины в полном виде, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Над тем, что такое денацификация, в том числе работаем мы в Донецке в рамках работы нашего Донецкого национального университета. Там работает целый центр этнополитической реабилитации, который четко должен сформулировать, что такое денацификация, что она должна включать в процессе боевых действий и после этого", - рассказал он.
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По словам главы ДНР, это очень серьезная работа, которая опирается на опыт предыдущих лет.
"Нужно теперь поставить точку, а не запятую, как получилось после Великой Отечественной войны - после того, как не стало Сталина, после того, как Хрущев проявил мягкость и были помилованы, отпущены на свободу пособники фашистов, которые явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад", - отметил он.
"Эта ситуация выстрелила аж в 2014 году. Поэтому здесь нужно поставить точку, а как это должно быть реализовано - над этим предстоит поработать", - заключил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонецкБезопасность
 
 
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