https://ria.ru/20240109/ukraina-1920240098.html
Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины
Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины - РИА Новости, 09.01.2024
Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины
Надо довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины в полном виде, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:14
2024-01-09T10:14
2024-01-09T10:14
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
донецк
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_ab5a6e68c7a6f8aff576677d1b0f4055.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Надо довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины в полном виде, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Над тем, что такое денацификация, в том числе работаем мы в Донецке в рамках работы нашего Донецкого национального университета. Там работает целый центр этнополитической реабилитации, который четко должен сформулировать, что такое денацификация, что она должна включать в процессе боевых действий и после этого", - рассказал он.По словам главы ДНР, это очень серьезная работа, которая опирается на опыт предыдущих лет."Нужно теперь поставить точку, а не запятую, как получилось после Великой Отечественной войны - после того, как не стало Сталина, после того, как Хрущев проявил мягкость и были помилованы, отпущены на свободу пособники фашистов, которые явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад", - отметил он."Эта ситуация выстрелила аж в 2014 году. Поэтому здесь нужно поставить точку, а как это должно быть реализовано - над этим предстоит поработать", - заключил Пушилин.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html
украина
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_8ac9a0cc2f12ce9c6fb5348a4a25f34e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донецк, Безопасность
Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины
Пушилин: надо поставить точку в процессе демилитаризации и денацификации Украины
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Надо довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины в полном виде, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Над тем, что такое денацификация, в том числе работаем мы в Донецке
в рамках работы нашего Донецкого национального университета. Там работает целый центр этнополитической реабилитации, который четко должен сформулировать, что такое денацификация, что она должна включать в процессе боевых действий и после этого", - рассказал он.
Зеленский исчезнет. Что ждет Украину без западных денег
По словам главы ДНР, это очень серьезная работа, которая опирается на опыт предыдущих лет.
"Нужно теперь поставить точку, а не запятую, как получилось после Великой Отечественной войны - после того, как не стало Сталина, после того, как Хрущев проявил мягкость и были помилованы, отпущены на свободу пособники фашистов, которые явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад", - отметил он.
"Эта ситуация выстрелила аж в 2014 году. Поэтому здесь нужно поставить точку, а как это должно быть реализовано - над этим предстоит поработать", - заключил Пушилин.