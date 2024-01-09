https://ria.ru/20240109/ukraina-1920240098.html

Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины

Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины - РИА Новости, 09.01.2024

Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины

Надо довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины в полном виде, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:14

2024-01-09T10:14

2024-01-09T10:14

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

донецк

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_ab5a6e68c7a6f8aff576677d1b0f4055.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Надо довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины в полном виде, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Над тем, что такое денацификация, в том числе работаем мы в Донецке в рамках работы нашего Донецкого национального университета. Там работает целый центр этнополитической реабилитации, который четко должен сформулировать, что такое денацификация, что она должна включать в процессе боевых действий и после этого", - рассказал он.По словам главы ДНР, это очень серьезная работа, которая опирается на опыт предыдущих лет."Нужно теперь поставить точку, а не запятую, как получилось после Великой Отечественной войны - после того, как не стало Сталина, после того, как Хрущев проявил мягкость и были помилованы, отпущены на свободу пособники фашистов, которые явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад", - отметил он."Эта ситуация выстрелила аж в 2014 году. Поэтому здесь нужно поставить точку, а как это должно быть реализовано - над этим предстоит поработать", - заключил Пушилин.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html

украина

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк, безопасность