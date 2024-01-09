https://ria.ru/20240109/ukraina-1920237605.html

В Эстонии сделали неожиданное заявление об Украине

В Эстонии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 09.01.2024

В Эстонии сделали неожиданное заявление об Украине

Ближайшие четыре года Эстония продолжит оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта, заявила премьер-министр Кая Каллас, РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T09:59

2024-01-09T09:59

2024-01-09T09:59

в мире

эстония

украина

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ближайшие четыре года Эстония продолжит оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта, заявила премьер-министр Кая Каллас, ее слова приводит ERR."Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет", - сказала она.Каллас заявила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского кризиса, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231214/pomosch-1915789842.html

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в мире, эстония, украина, киев, кайя каллас