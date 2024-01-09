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В Эстонии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 09.01.2024
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09:59 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920237605.html
В Эстонии сделали неожиданное заявление об Украине
В Эстонии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 09.01.2024
В Эстонии сделали неожиданное заявление об Украине
Ближайшие четыре года Эстония продолжит оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта, заявила премьер-министр Кая Каллас, РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:59
2024-01-09T09:59
в мире
эстония
украина
киев
кайя каллас
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ближайшие четыре года Эстония продолжит оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта, заявила премьер-министр Кая Каллас, ее слова приводит ERR."Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет", - сказала она.Каллас заявила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского кризиса, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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в мире, эстония, украина, киев, кайя каллас
В мире, Эстония, Украина, Киев, Кайя Каллас
В Эстонии сделали неожиданное заявление об Украине

Каллас: Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего ВВП

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ближайшие четыре года Эстония продолжит оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта, заявила премьер-министр Кая Каллас, ее слова приводит ERR.
"Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет", - сказала она.
Каллас заявила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского кризиса, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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В миреЭстонияУкраинаКиевКайя Каллас
 
 
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