https://ria.ru/20240109/ukraina-1920237605.html
В Эстонии сделали неожиданное заявление об Украине
В Эстонии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 09.01.2024
В Эстонии сделали неожиданное заявление об Украине
Ближайшие четыре года Эстония продолжит оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта, заявила премьер-министр Кая Каллас, РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:59
2024-01-09T09:59
2024-01-09T09:59
в мире
эстония
украина
киев
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e52ad5e83aa41a1bec309516fcadadce.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ближайшие четыре года Эстония продолжит оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта, заявила премьер-министр Кая Каллас, ее слова приводит ERR."Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет", - сказала она.Каллас заявила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского кризиса, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231214/pomosch-1915789842.html
эстония
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_58ebe542cb1fd691eba87f309133ebb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, украина, киев, кайя каллас
В мире, Эстония, Украина, Киев, Кайя Каллас
В Эстонии сделали неожиданное заявление об Украине
Каллас: Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего ВВП