https://ria.ru/20240109/ukraina-1920230865.html

Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ

Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ - РИА Новости, 09.01.2024

Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ

Внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения на более чем десять миллиардов гривен, сообщил глава ведомства Рустем Умеров в Facebook*. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T09:21

2024-01-09T09:21

2024-01-09T12:32

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения на более чем десять миллиардов гривен, сообщил глава ведомства Рустем Умеров в Facebook*. "Внутренний аудит Министерства обороны и обновленная Генеральная инспекция <…> уже обнаружили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен", — написал он. Накануне Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении нового уголовного дела против бывшего заместителя главы Минобороны и начальника одного из департаментов. Их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более 25 миллионов долларов) при закупке бронежилетов.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, деньги, выделяемые Евросоюзом на помощь Украине, идут не на созидание, а на войну, а уровень коррупции в Киеве только растет. По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231208/krazha-1914561608.html

https://ria.ru/20231120/prisvoenie-1910611189.html

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в мире, украина, рустем умеров