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Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 09.01.2024 (обновлено: 12:32 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920230865.html
Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ
Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ - РИА Новости, 09.01.2024
Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ
Внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения на более чем десять миллиардов гривен, сообщил глава ведомства Рустем Умеров в Facebook*. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:21
2024-01-09T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рустем умеров
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения на более чем десять миллиардов гривен, сообщил глава ведомства Рустем Умеров в Facebook*. "Внутренний аудит Министерства обороны и обновленная Генеральная инспекция &lt;…&gt; уже обнаружили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен", — написал он. Накануне Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении нового уголовного дела против бывшего заместителя главы Минобороны и начальника одного из департаментов. Их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более 25 миллионов долларов) при закупке бронежилетов.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, деньги, выделяемые Евросоюзом на помощь Украине, идут не на созидание, а на войну, а уровень коррупции в Киеве только растет. По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231208/krazha-1914561608.html
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в мире, украина, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров
Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ

Глава Минобороны Украины Умеров заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения на более чем десять миллиардов гривен, сообщил глава ведомства Рустем Умеров в Facebook*.
"Внутренний аудит Министерства обороны и обновленная Генеральная инспекция <…> уже обнаружили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен", — написал он.
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Накануне Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении нового уголовного дела против бывшего заместителя главы Минобороны и начальника одного из департаментов. Их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более 25 миллионов долларов) при закупке бронежилетов.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, деньги, выделяемые Евросоюзом на помощь Украине, идут не на созидание, а на войну, а уровень коррупции в Киеве только растет.
По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРустем Умеров
 
 
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