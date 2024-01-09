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Пушилин призвал не питать иллюзий, что Запад прекратит помощь Киеву - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 09.01.2024 (обновлено: 09:22 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920228394.html
Пушилин призвал не питать иллюзий, что Запад прекратит помощь Киеву
Пушилин призвал не питать иллюзий, что Запад прекратит помощь Киеву - РИА Новости, 09.01.2024
Пушилин призвал не питать иллюзий, что Запад прекратит помощь Киеву
Глава ДНР Денис Пушилин предостерег от иллюзий о возможном прекращении Западом помощи Киеву: США и их союзники будут дожимать ситуацию с Украиной до конца,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:04
2024-01-09T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы украины
украина
денис пушилин
пентагон
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин предостерег от иллюзий о возможном прекращении Западом помощи Киеву: США и их союзники будут дожимать ситуацию с Украиной до конца, затягивать конфликт, Западу глубоко безразлично, что будет с украинцами."Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца - имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно", - сказал Пушилин в интервью РИА Новости."Им же все равно на Украину, абсолютно глубоко безразлично, что будет с украинцами. У них есть свои интересы, и они ими руководствуются", - отметил он.По мнению главы ДНР, Украина потеряла свою субъектность и просто стала объектом."Соответственно, мобилизация какая-то бесчеловечная, которая там происходит, - это "ничего страшного", большие потери - "ничего страшного", можно еще что-то выжать. К сожалению, эта ситуация будет продолжаться, насколько это будет им выгодно, насколько это будет целесообразно", - считает он."В каком это виде будет - не столь суть важно. Я говорю не только про США, я говорю про Великобританию, про другие европейские страны, которые сейчас из-за их действий являются для нас оппонентами. Поэтому здесь не расслабляемся, и пока полностью не будут реализованы задачи, которые поставил верховный главнокомандующий, двигаемся вперед", - отметил он.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Денис Пушилин, Пентагон
Пушилин призвал не питать иллюзий, что Запад прекратит помощь Киеву

Пушилин: Запад будет дожимать ситуацию с Украиной до конца ради своих интересов

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин предостерег от иллюзий о возможном прекращении Западом помощи Киеву: США и их союзники будут дожимать ситуацию с Украиной до конца, затягивать конфликт, Западу глубоко безразлично, что будет с украинцами.
"Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца - имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно", - сказал Пушилин в интервью РИА Новости.
"Им же все равно на Украину, абсолютно глубоко безразлично, что будет с украинцами. У них есть свои интересы, и они ими руководствуются", - отметил он.
По мнению главы ДНР, Украина потеряла свою субъектность и просто стала объектом.
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"Соответственно, мобилизация какая-то бесчеловечная, которая там происходит, - это "ничего страшного", большие потери - "ничего страшного", можно еще что-то выжать. К сожалению, эта ситуация будет продолжаться, насколько это будет им выгодно, насколько это будет целесообразно", - считает он.
"В каком это виде будет - не столь суть важно. Я говорю не только про США, я говорю про Великобританию, про другие европейские страны, которые сейчас из-за их действий являются для нас оппонентами. Поэтому здесь не расслабляемся, и пока полностью не будут реализованы задачи, которые поставил верховный главнокомандующий, двигаемся вперед", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаДенис ПушилинПентагон
 
 
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