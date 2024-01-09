https://ria.ru/20240109/ukraina-1920228394.html

Пушилин призвал не питать иллюзий, что Запад прекратит помощь Киеву

Пушилин призвал не питать иллюзий, что Запад прекратит помощь Киеву - РИА Новости, 09.01.2024

Пушилин призвал не питать иллюзий, что Запад прекратит помощь Киеву

Глава ДНР Денис Пушилин предостерег от иллюзий о возможном прекращении Западом помощи Киеву: США и их союзники будут дожимать ситуацию с Украиной до конца,... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T09:04

2024-01-09T09:04

2024-01-09T09:22

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин предостерег от иллюзий о возможном прекращении Западом помощи Киеву: США и их союзники будут дожимать ситуацию с Украиной до конца, затягивать конфликт, Западу глубоко безразлично, что будет с украинцами."Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца - имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно", - сказал Пушилин в интервью РИА Новости."Им же все равно на Украину, абсолютно глубоко безразлично, что будет с украинцами. У них есть свои интересы, и они ими руководствуются", - отметил он.По мнению главы ДНР, Украина потеряла свою субъектность и просто стала объектом."Соответственно, мобилизация какая-то бесчеловечная, которая там происходит, - это "ничего страшного", большие потери - "ничего страшного", можно еще что-то выжать. К сожалению, эта ситуация будет продолжаться, насколько это будет им выгодно, насколько это будет целесообразно", - считает он."В каком это виде будет - не столь суть важно. Я говорю не только про США, я говорю про Великобританию, про другие европейские страны, которые сейчас из-за их действий являются для нас оппонентами. Поэтому здесь не расслабляемся, и пока полностью не будут реализованы задачи, которые поставил верховный главнокомандующий, двигаемся вперед", - отметил он.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, пентагон