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Зеленский исчезнет. Что ждет Украину без западных денег - РИА Новости, 09.01.2024
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08:00 09.01.2024 (обновлено: 08:01 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html
Зеленский исчезнет. Что ждет Украину без западных денег
Зеленский исчезнет. Что ждет Украину без западных денег - РИА Новости, 09.01.2024
Зеленский исчезнет. Что ждет Украину без западных денег
Киев встретил новый год без обещанной Западом финансовой помощи — в США и ЕС об этом пока так и не договорились. Верховная рада приняла бюджет на 2024-й с... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T08:00
2024-01-09T08:01
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Киев встретил новый год без обещанной Западом финансовой помощи — в США и ЕС об этом пока так и не договорились. Верховная рада приняла бюджет на 2024-й с рекордными расходами на армию и дефицитом, покрыть который самостоятельно невозможно. На что там рассчитывают — в материале РИА Новости.Заграница не поможетУкраине надо потерпеть несколько месяцев, потом деньги дадут, отмечает Reuters. Но в любом случае в 2024-м Киеву придется больше полагаться на собственные ресурсы.Бюджетный дефицит — 43 миллиарда долларов. Власти ждут, что дыру закроют ЕС и США.Венгрия по-прежнему не позволяет трогать общие деньги. В Брюсселе рассматривают вариант экстренного финансирования в обход бюджета. В таком случае обещанных 50 миллиардов никак не получится. Это поставит Украину "на грань выживания" с нулевой финансовой предсказуемостью на весь год, считает вице-премьер Ольга Стефанишина. Даже ближайшие союзники ничего не гарантируют. "Мы поставляем вооружение, оказываем финансовую поддержку и обеспечиваем безопасность беженцев. Мы уже второй по расходам донор Украины в мире. На нас приходится добрая половина всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких причин для того, чтобы сделать больше", — отмечает глава Минфина Германии Кристиан Линднер.США приняли рекордный оборонный бюджет — 886,3 миллиарда долларов, на 28 миллиардов больше, чем в 2023-м. На Украину там — 800 миллионов. Байден хочет найти для Киева 60 миллиардов, но это крайне непросто.Экономия на людяхЗеленского отключили от западного финансирования в критический момент конфликта, пишет Financial Times. Теперь Киеву, вероятно, придется включать печатный станок. А это прямая угроза экономической стабильности.Украина может потерпеть поражение без американских денег, предупреждал во время визита в США глава офиса президента Андрей Ермак. "Наступать не сможем, риск проигрыша повысится", — говорил он.Если в начале года не поступят западные транши, возникнут проблемы с зарплатами и пенсиями, подчеркивает министр экономики Юлия Свириденко. Это подтверждает глава бюджетного комитета Рады Роксолана Подласа. В январе дефицит оценили в 20 миллиардов гривен, сообщает источник Forbes из "Слуги народа".Зеленский заявил, что не уверен в возможности выплат внутренним переселенцам. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил: помощь людям уже сократили и продолжат сокращать.Неизбежные последствия"Национальная стратегия доходов", утвержденная правительством, предусматривает отмену (для некоторых категорий — ужесточение) упрощенной системы налогообложения, повышение акцизных сборов до уровня Евросоюза и введение прогрессивной шкалы. Власти также планируют пересмотреть льготы для плательщиков, включая систему возврата части расходов (обучение детей и т. п.), проинформировал нардеп Ярослав Железняк."На существование киевского режима пока денег хватит, — сказал в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак. — Евросоюз ищет обходные пути. США что-то подкинут в январе-феврале. Всемирный банк даст кредиты. Но власть закручивает гайки по наставлению своих хозяев. До "плана Б", когда просто запустят печатный станок, еще не дошли. Однако меняется налоговое законодательство. Из населения и мелкого бизнеса выжмут последнее, загонят людей в кредитную кабалу".Ни Брюссель, ни Вашингтон теперь не станут финансировать Киев в прежних объемах, уверен старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. "Они не готовы, а возможно, и не хотят этого. Это неизбежно скажется на режиме Зеленского. В первую очередь Украину ждет дальнейшее снижение уровня жизни и рост социальной напряженности", — отмечает эксперт.В условиях таких финансовых трудностей обострится борьба между украинскими элитами, добавил он. Этого следует опасаться Зеленскому. Велика вероятность, что в 2024-м он исчезнет и Украину возглавит другой руководитель.
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украина, киев, брюссель, евросоюз, всемирный банк, мгимо, андрей ермак, политика
Украина, Киев, Брюссель, Евросоюз, Всемирный банк, МГИМО, Андрей Ермак, Политика
Зеленский исчезнет. Что ждет Украину без западных денег

Минэкономики Украины: без помощи ЕС украинцам приостановят выплату пенсий

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Киев встретил новый год без обещанной Западом финансовой помощи — в США и ЕС об этом пока так и не договорились. Верховная рада приняла бюджет на 2024-й с рекордными расходами на армию и дефицитом, покрыть который самостоятельно невозможно. На что там рассчитывают — в материале РИА Новости.

Заграница не поможет

Украине надо потерпеть несколько месяцев, потом деньги дадут, отмечает Reuters. Но в любом случае в 2024-м Киеву придется больше полагаться на собственные ресурсы.
Бюджетный дефицит — 43 миллиарда долларов. Власти ждут, что дыру закроют ЕС и США.
© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте в Брюсселе
Венгрия по-прежнему не позволяет трогать общие деньги. В Брюсселе рассматривают вариант экстренного финансирования в обход бюджета. В таком случае обещанных 50 миллиардов никак не получится. Это поставит Украину "на грань выживания" с нулевой финансовой предсказуемостью на весь год, считает вице-премьер Ольга Стефанишина.
Даже ближайшие союзники ничего не гарантируют. "Мы поставляем вооружение, оказываем финансовую поддержку и обеспечиваем безопасность беженцев. Мы уже второй по расходам донор Украины в мире. На нас приходится добрая половина всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких причин для того, чтобы сделать больше", — отмечает глава Минфина Германии Кристиан Линднер.
США приняли рекордный оборонный бюджет — 886,3 миллиарда долларов, на 28 миллиардов больше, чем в 2023-м. На Украину там — 800 миллионов. Байден хочет найти для Киева 60 миллиардов, но это крайне непросто.

Экономия на людях

Зеленского отключили от западного финансирования в критический момент конфликта, пишет Financial Times. Теперь Киеву, вероятно, придется включать печатный станок. А это прямая угроза экономической стабильности.
© Официальный сайт президента УкраиныУкраинская делегация на встрече в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном
Украинская делегация на встрече в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном
© Официальный сайт президента Украины
Украинская делегация на встрече в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном
Украина может потерпеть поражение без американских денег, предупреждал во время визита в США глава офиса президента Андрей Ермак. "Наступать не сможем, риск проигрыша повысится", — говорил он.
Если в начале года не поступят западные транши, возникнут проблемы с зарплатами и пенсиями, подчеркивает министр экономики Юлия Свириденко. Это подтверждает глава бюджетного комитета Рады Роксолана Подласа. В январе дефицит оценили в 20 миллиардов гривен, сообщает источник Forbes из "Слуги народа".
Зеленский заявил, что не уверен в возможности выплат внутренним переселенцам. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил: помощь людям уже сократили и продолжат сокращать.

Неизбежные последствия

"Национальная стратегия доходов", утвержденная правительством, предусматривает отмену (для некоторых категорий — ужесточение) упрощенной системы налогообложения, повышение акцизных сборов до уровня Евросоюза и введение прогрессивной шкалы. Власти также планируют пересмотреть льготы для плательщиков, включая систему возврата части расходов (обучение детей и т. п.), проинформировал нардеп Ярослав Железняк.
© AP Photo / Sergei GritsПокупатели в магазине в Николаеве
Покупатели в магазине в Николаеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Покупатели в магазине в Николаеве
"На существование киевского режима пока денег хватит, — сказал в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак. — Евросоюз ищет обходные пути. США что-то подкинут в январе-феврале. Всемирный банк даст кредиты. Но власть закручивает гайки по наставлению своих хозяев. До "плана Б", когда просто запустят печатный станок, еще не дошли. Однако меняется налоговое законодательство. Из населения и мелкого бизнеса выжмут последнее, загонят людей в кредитную кабалу".
Ни Брюссель, ни Вашингтон теперь не станут финансировать Киев в прежних объемах, уверен старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. "Они не готовы, а возможно, и не хотят этого. Это неизбежно скажется на режиме Зеленского. В первую очередь Украину ждет дальнейшее снижение уровня жизни и рост социальной напряженности", — отмечает эксперт.
В условиях таких финансовых трудностей обострится борьба между украинскими элитами, добавил он. Этого следует опасаться Зеленскому. Велика вероятность, что в 2024-м он исчезнет и Украину возглавит другой руководитель.
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