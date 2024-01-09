https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html

Зеленский исчезнет. Что ждет Украину без западных денег

Зеленский исчезнет. Что ждет Украину без западных денег - РИА Новости, 09.01.2024

Зеленский исчезнет. Что ждет Украину без западных денег

Киев встретил новый год без обещанной Западом финансовой помощи — в США и ЕС об этом пока так и не договорились. Верховная рада приняла бюджет на 2024-й с... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T08:00

2024-01-09T08:00

2024-01-09T08:01

украина

киев

брюссель

евросоюз

всемирный банк

мгимо

андрей ермак

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d1bb1191ad8fd1e300aeadb4c7bcb7b6.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Киев встретил новый год без обещанной Западом финансовой помощи — в США и ЕС об этом пока так и не договорились. Верховная рада приняла бюджет на 2024-й с рекордными расходами на армию и дефицитом, покрыть который самостоятельно невозможно. На что там рассчитывают — в материале РИА Новости.Заграница не поможетУкраине надо потерпеть несколько месяцев, потом деньги дадут, отмечает Reuters. Но в любом случае в 2024-м Киеву придется больше полагаться на собственные ресурсы.Бюджетный дефицит — 43 миллиарда долларов. Власти ждут, что дыру закроют ЕС и США.Венгрия по-прежнему не позволяет трогать общие деньги. В Брюсселе рассматривают вариант экстренного финансирования в обход бюджета. В таком случае обещанных 50 миллиардов никак не получится. Это поставит Украину "на грань выживания" с нулевой финансовой предсказуемостью на весь год, считает вице-премьер Ольга Стефанишина. Даже ближайшие союзники ничего не гарантируют. "Мы поставляем вооружение, оказываем финансовую поддержку и обеспечиваем безопасность беженцев. Мы уже второй по расходам донор Украины в мире. На нас приходится добрая половина всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких причин для того, чтобы сделать больше", — отмечает глава Минфина Германии Кристиан Линднер.США приняли рекордный оборонный бюджет — 886,3 миллиарда долларов, на 28 миллиардов больше, чем в 2023-м. На Украину там — 800 миллионов. Байден хочет найти для Киева 60 миллиардов, но это крайне непросто.Экономия на людяхЗеленского отключили от западного финансирования в критический момент конфликта, пишет Financial Times. Теперь Киеву, вероятно, придется включать печатный станок. А это прямая угроза экономической стабильности.Украина может потерпеть поражение без американских денег, предупреждал во время визита в США глава офиса президента Андрей Ермак. "Наступать не сможем, риск проигрыша повысится", — говорил он.Если в начале года не поступят западные транши, возникнут проблемы с зарплатами и пенсиями, подчеркивает министр экономики Юлия Свириденко. Это подтверждает глава бюджетного комитета Рады Роксолана Подласа. В январе дефицит оценили в 20 миллиардов гривен, сообщает источник Forbes из "Слуги народа".Зеленский заявил, что не уверен в возможности выплат внутренним переселенцам. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил: помощь людям уже сократили и продолжат сокращать.Неизбежные последствия"Национальная стратегия доходов", утвержденная правительством, предусматривает отмену (для некоторых категорий — ужесточение) упрощенной системы налогообложения, повышение акцизных сборов до уровня Евросоюза и введение прогрессивной шкалы. Власти также планируют пересмотреть льготы для плательщиков, включая систему возврата части расходов (обучение детей и т. п.), проинформировал нардеп Ярослав Железняк."На существование киевского режима пока денег хватит, — сказал в беседе с РИА Новости политолог Александр Дудчак. — Евросоюз ищет обходные пути. США что-то подкинут в январе-феврале. Всемирный банк даст кредиты. Но власть закручивает гайки по наставлению своих хозяев. До "плана Б", когда просто запустят печатный станок, еще не дошли. Однако меняется налоговое законодательство. Из населения и мелкого бизнеса выжмут последнее, загонят людей в кредитную кабалу".Ни Брюссель, ни Вашингтон теперь не станут финансировать Киев в прежних объемах, уверен старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. "Они не готовы, а возможно, и не хотят этого. Это неизбежно скажется на режиме Зеленского. В первую очередь Украину ждет дальнейшее снижение уровня жизни и рост социальной напряженности", — отмечает эксперт.В условиях таких финансовых трудностей обострится борьба между украинскими элитами, добавил он. Этого следует опасаться Зеленскому. Велика вероятность, что в 2024-м он исчезнет и Украину возглавит другой руководитель.

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918457854.html

украина

киев

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, брюссель, евросоюз, всемирный банк, мгимо, андрей ермак, политика