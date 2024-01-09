Защищают Крым. Прицельные удары России вызвали тревогу в Киеве
Политолог Карасев: Украина не может производить оружие из-за ударов России
© AP Photo / Emilio MorenattiПоследствия удара по киевскому оборонному заводу "Артем"
© AP Photo / Emilio Morenatti
Последствия удара по киевскому оборонному заводу "Артем". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Удары России могут лишить Украину боевых возможностей, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью украинскому телеканалу "Град".
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"У Украины не будет, <...>, оружейных возможностей, начиная от патронов и заканчивая снарядами, танками и тому подобным, для ведения активных боевых действий", — считает эксперт.
Политолог охарактеризовал удары России по Украине как "точечные", направленные на уничтожение именно военных производств. Карасев также заметил, что российские удары по украинской оборонной промышленности приведут к особо тяжелым последствиям в случае прекращения западной помощи.
Кроме того, по словам эксперта, Россия активно выбивает аэродромы ВСУ, чтобы защитить Крым от ракетных атак.
"Также удары были по аэродромной инфраструктуре, там, где базируются или обслуживаются самолеты, прежде всего, Су-24, которые являются несущей платформой для ракет Storm Shadow, которые бьют по Крымскому мосту и по Крыму", — отметил Карасев.
Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
В Министерстве обороны России ранее сообщали, что за последнее время по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.