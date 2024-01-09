https://ria.ru/20240109/udary-1920211524.html

Защищают Крым. Прицельные удары России вызвали тревогу в Киеве

Защищают Крым. Прицельные удары России вызвали тревогу в Киеве - РИА Новости, 09.01.2024

Защищают Крым. Прицельные удары России вызвали тревогу в Киеве

Удары России могут лишить Украину боевых возможностей, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью украинскому телеканалу... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T01:20

2024-01-09T01:20

2024-01-09T01:20

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Удары России могут лишить Украину боевых возможностей, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью украинскому телеканалу "Град". "У Украины не будет, <...>, оружейных возможностей, начиная от патронов и заканчивая снарядами, танками и тому подобным, для ведения активных боевых действий", — считает эксперт.Политолог охарактеризовал удары России по Украине как "точечные", направленные на уничтожение именно военных производств. Карасев также заметил, что российские удары по украинской оборонной промышленности приведут к особо тяжелым последствиям в случае прекращения западной помощи. Кроме того, по словам эксперта, Россия активно выбивает аэродромы ВСУ, чтобы защитить Крым от ракетных атак."Также удары были по аэродромной инфраструктуре, там, где базируются или обслуживаются самолеты, прежде всего, Су-24, которые являются несущей платформой для ракет Storm Shadow, которые бьют по Крымскому мосту и по Крыму", — отметил Карасев.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.В Министерстве обороны России ранее сообщали, что за последнее время по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

https://ria.ru/20240104/udary-1919663950.html

https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919355887.html

https://ria.ru/20240105/udar-1919833021.html

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в мире, россия, украина, киев, вадим карасев, вооруженные силы украины, су-24, storm shadow