"Хезболла" заявила об ударе по базе Израиля в ответ на гибель члена ХАМАС
"Хезболла" заявила об ударе по базе Израиля в ответ на гибель Салеха аль-Арури
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
КАИР, 9 янв - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар с помощью беспилотников по базе на севере Израиля в ответ на гибель одного из командиров движения Висама ат-Тавиля и замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури.
"В рамках ответа на убийство командира Салеха аль-Арури и его братьев в южном пригороде Бейрута и убийство Висама ат-Тавиля бойцы "Хезболлах" нанесли удар по штабу командования армии противника (Израиля – ред.) на севере в оккупированном городе Цфат (база Даду) с помощью нескольких атакующих беспилотников", - говорится в заявлении "Хезболлах".
Ранее в понедельник СМИ сообщили о гибели одного из командиров элитного отряда "Ар-Ридван" в составе сил "Хезболлах" при ударе израильского беспилотника на юге Ливана. Сообщалось, что во время атаки мужчина находился в автомобиле. "Хезболлах" подтвердило гибель одного из своих военных командиров Висама ат-Тавиля в ходе израильского авианалета.
На прошлой неделе национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арури и двух командиров военного крыла "Бригад аль-Кассам".
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.