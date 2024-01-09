https://ria.ru/20240109/udar-1920287511.html

"Хезболла" заявила об ударе по базе Израиля в ответ на гибель члена ХАМАС

"Хезболла" заявила об ударе по базе Израиля в ответ на гибель члена ХАМАС - РИА Новости, 09.01.2024

"Хезболла" заявила об ударе по базе Израиля в ответ на гибель члена ХАМАС

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар с помощью беспилотников по базе на севере Израиля в ответ на гибель одного из командиров... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:00

2024-01-09T13:00

2024-01-09T13:00

в мире

израиль

ливан

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902176313_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_40c35d6813b1b93a4b4827cebb10bbb5.jpg

КАИР, 9 янв - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар с помощью беспилотников по базе на севере Израиля в ответ на гибель одного из командиров движения Висама ат-Тавиля и замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури. "В рамках ответа на убийство командира Салеха аль-Арури и его братьев в южном пригороде Бейрута и убийство Висама ат-Тавиля бойцы "Хезболлах" нанесли удар по штабу командования армии противника (Израиля – ред.) на севере в оккупированном городе Цфат (база Даду) с помощью нескольких атакующих беспилотников", - говорится в заявлении "Хезболлах". Ранее в понедельник СМИ сообщили о гибели одного из командиров элитного отряда "Ар-Ридван" в составе сил "Хезболлах" при ударе израильского беспилотника на юге Ливана. Сообщалось, что во время атаки мужчина находился в автомобиле. "Хезболлах" подтвердило гибель одного из своих военных командиров Висама ат-Тавиля в ходе израильского авианалета. На прошлой неделе национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арури и двух командиров военного крыла "Бригад аль-Кассам". Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20240108/konflikt-1920198817.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году