https://ria.ru/20240109/udar-1920214106.html

"Одним ударом". На Западе восхитились успехом российских военных на Украине

"Одним ударом". На Западе восхитились успехом российских военных на Украине - РИА Новости, 09.01.2024

"Одним ударом". На Западе восхитились успехом российских военных на Украине

Российские военные одним ударом уничтожают предприятия украинского ВПК, которые создавались значительное время, написал вице-маршал ВВС Великобритании в... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T02:09

2024-01-09T02:09

2024-01-09T02:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские военные одним ударом уничтожают предприятия украинского ВПК, которые создавались значительное время, написал вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье для Sky News."У Украины молодая промышленная база, крайне уязвимая для российских ракетных ударов. Требуются месяцы, чтобы создать производственные мощности, и один российский удар, чтобы уничтожить их", — заявил он.По мнению эксперта, без постоянной военной поддержки Запада Украина "обречена на подавление" со стороны России.В начале января в Минобороны сообщили, что российские войска поразили предприятия украинского ВПК в Киеве и его пригородах, в том числе те, где производились ракеты.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240109/udary-1920211524.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, великобритания