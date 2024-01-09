https://ria.ru/20240109/uborka-1920355637.html

Абрамченко рассказала о "генеральной уборке" в новых регионах

Абрамченко рассказала о "генеральной уборке" в новых регионах - РИА Новости, 09.01.2024

Абрамченко рассказала о "генеральной уборке" в новых регионах

Правительство выделило 375 миллионов рублей на ликвидацию опасных объектов в новых регионах, в ЛНР уберут полигон с отходами, в ДНР – могильник бывшего... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:03

2024-01-09T17:03

2024-01-09T17:03

общество

виктория абрамченко

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство выделило 375 миллионов рублей на ликвидацию опасных объектов в новых регионах, в ЛНР уберут полигон с отходами, в ДНР – могильник бывшего химзавода, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на встрече с премьером. "Приступили к проектированию ликвидации опасных объектов на территории новых регионов. Так, готовится проектная документация на ликвидацию полигона с отходами химического производства в Луганской Народной Республике и могильника бывшего Горловского химического завода в Донецкой Народной Республике", - сказала Абрамченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По ее словам, ведутся работы по проектированию ликвидации еще четырех объектов в Херсонской и Запорожской областях. "На эти цели правительство направило 375 миллионов рублей", - сообщила Абрамченко. Также, отметила вице-премьер, в 2024 году продолжатся работы по ликвидации опасных объектов в Астраханской области и Краснодарском крае. В 2024 году кабмин планирует завершить федпроект "Чистая страна", нацеленный на борьбу с несанкционированными свалками. Его заменит проект "Генеральная уборка", который включат в нацпроект "Экология" со сроком реализации до 2030 года.

https://ria.ru/20231202/poligony-1913292984.html

https://ria.ru/20231214/otkhody-1915732564.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, виктория абрамченко, михаил мишустин, россия, правительство рф