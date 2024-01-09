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Абрамченко рассказала о "генеральной уборке" в новых регионах - РИА Новости, 09.01.2024
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17:03 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/uborka-1920355637.html
Абрамченко рассказала о "генеральной уборке" в новых регионах
Абрамченко рассказала о "генеральной уборке" в новых регионах - РИА Новости, 09.01.2024
Абрамченко рассказала о "генеральной уборке" в новых регионах
Правительство выделило 375 миллионов рублей на ликвидацию опасных объектов в новых регионах, в ЛНР уберут полигон с отходами, в ДНР – могильник бывшего... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:03
2024-01-09T17:03
общество
виктория абрамченко
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство выделило 375 миллионов рублей на ликвидацию опасных объектов в новых регионах, в ЛНР уберут полигон с отходами, в ДНР – могильник бывшего химзавода, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на встрече с премьером. "Приступили к проектированию ликвидации опасных объектов на территории новых регионов. Так, готовится проектная документация на ликвидацию полигона с отходами химического производства в Луганской Народной Республике и могильника бывшего Горловского химического завода в Донецкой Народной Республике", - сказала Абрамченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По ее словам, ведутся работы по проектированию ликвидации еще четырех объектов в Херсонской и Запорожской областях. "На эти цели правительство направило 375 миллионов рублей", - сообщила Абрамченко. Также, отметила вице-премьер, в 2024 году продолжатся работы по ликвидации опасных объектов в Астраханской области и Краснодарском крае. В 2024 году кабмин планирует завершить федпроект "Чистая страна", нацеленный на борьбу с несанкционированными свалками. Его заменит проект "Генеральная уборка", который включат в нацпроект "Экология" со сроком реализации до 2030 года.
https://ria.ru/20231202/poligony-1913292984.html
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общество, виктория абрамченко, михаил мишустин, россия, правительство рф
Общество, Виктория Абрамченко, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
Абрамченко рассказала о "генеральной уборке" в новых регионах

Абрамченко: на "генеральную уборку" в новых регионах выделили 375 млн рублей

© РИА Новости / Максим БлиновПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Полигон твердых бытовых отходов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство выделило 375 миллионов рублей на ликвидацию опасных объектов в новых регионах, в ЛНР уберут полигон с отходами, в ДНР – могильник бывшего химзавода, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на встрече с премьером.
"Приступили к проектированию ликвидации опасных объектов на территории новых регионов. Так, готовится проектная документация на ликвидацию полигона с отходами химического производства в Луганской Народной Республике и могильника бывшего Горловского химического завода в Донецкой Народной Республике", - сказала Абрамченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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По ее словам, ведутся работы по проектированию ликвидации еще четырех объектов в Херсонской и Запорожской областях.
"На эти цели правительство направило 375 миллионов рублей", - сообщила Абрамченко.
Также, отметила вице-премьер, в 2024 году продолжатся работы по ликвидации опасных объектов в Астраханской области и Краснодарском крае.
В 2024 году кабмин планирует завершить федпроект "Чистая страна", нацеленный на борьбу с несанкционированными свалками. Его заменит проект "Генеральная уборка", который включат в нацпроект "Экология" со сроком реализации до 2030 года.
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