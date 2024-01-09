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Мэр Екатеринбурга получил представление из-за плохой уборки снега - РИА Новости, 09.01.2024
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12:30 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/uborka-1920279048.html
Мэр Екатеринбурга получил представление из-за плохой уборки снега
Мэр Екатеринбурга получил представление из-за плохой уборки снега - РИА Новости, 09.01.2024
Мэр Екатеринбурга получил представление из-за плохой уборки снега
Свердловская прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга Алексею Орлову из-за многочисленных нарушений по содержанию городских дорог зимой, сообщает... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:30
2024-01-09T12:30
происшествия
жкх
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Свердловская прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга Алексею Орлову из-за многочисленных нарушений по содержанию городских дорог зимой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По информации прокуратуры, 8 января прокурор уральской столицы совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели проверку качества уборки улично-дорожной сети, в том числе остановок и выделенных полос для общественного транспорта, а также подъездов к образовательным учреждениям и детским садам. "В связи с выявленными многочисленными нарушениями действующего законодательства в данной сфере прокуратурой Екатеринбурга в адрес главы Екатеринбурга внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры города", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода, по результатам которых будет дана оценка качеству проведения сезонных работ по уборке города от снега.
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происшествия, жкх, екатеринбург
Происшествия, ЖКХ, Екатеринбург
Мэр Екатеринбурга получил представление из-за плохой уборки снега

Прокуратура внесла представление мэру Екатеринбурга из-за плохой уборки снега

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокУборка снега
Уборка снега - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Уборка снега. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Свердловская прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга Алексею Орлову из-за многочисленных нарушений по содержанию городских дорог зимой, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По информации прокуратуры, 8 января прокурор уральской столицы совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели проверку качества уборки улично-дорожной сети, в том числе остановок и выделенных полос для общественного транспорта, а также подъездов к образовательным учреждениям и детским садам.
«
"В связи с выявленными многочисленными нарушениями действующего законодательства в данной сфере прокуратурой Екатеринбурга в адрес главы Екатеринбурга внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода, по результатам которых будет дана оценка качеству проведения сезонных работ по уборке города от снега.
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ПроисшествияЖКХЕкатеринбург
 
 
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