https://ria.ru/20240109/ubiystvo-1920253403.html

В Смоленской области убили и расчленили женщину на новогоднем торжестве

В Смоленской области убили и расчленили женщину на новогоднем торжестве - РИА Новости, 09.01.2024

В Смоленской области убили и расчленили женщину на новогоднем торжестве

Жителя города Вязьмы Смоленской области подозревают в убийстве и расчленении своей гостьи на новогоднем торжестве: фрагменты ее тела нашли в мусорных... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:15

2024-01-09T11:15

2024-01-09T11:15

происшествия

смоленская область

вязьма

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Жителя города Вязьмы Смоленской области подозревают в убийстве и расчленении своей гостьи на новогоднем торжестве: фрагменты ее тела нашли в мусорных контейнерах неподалеку, сообщило во вторник региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. "Задержан житель Смоленской области, подозреваемый в убийстве женщины", - говорится в сообщении. Информация об обнаружении в мусорных контейнерах на одной из улиц города Вязьмы фрагментов тела женщины поступила 7 января от работников компании по вывозу мусора. Следователи возбудили дело об убийстве. Подозреваемого установили через несколько часов "в результате грамотно спланированной работы сотрудников СК и полиции" - им оказался житель Вязьмы. По предварительным данным, 1 января в гостях у подозреваемого распивали спиртное две женщины и мужчина. Одна гостья и ее спутник ушли, потерпевшая осталась. В ходе употребления алкоголя между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин избил и задушил гостью. В состоянии сильного опьянения фигурант лег спать, а утром, увидев, что гостья не подает признаков жизни, вынес ее тело на балкон. В течение нескольких дней злоумышленник был в запое, с 4 по 6 января находился на работе в Москве, а после возвращения "расчленил тело потерпевшей, а фрагменты выбросил в мусорные контейнеры". Подозреваемый задержан, следствие добивается его заключения в СИЗО.

https://ria.ru/20231018/pensioner-1903707006.html

https://ria.ru/20230606/prigovor-1876521529.html

смоленская область

вязьма

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происшествия, смоленская область, вязьма, следственный комитет россии (ск рф)