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В Смоленской области убили и расчленили женщину на новогоднем торжестве - РИА Новости, 09.01.2024
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11:15 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/ubiystvo-1920253403.html
В Смоленской области убили и расчленили женщину на новогоднем торжестве
В Смоленской области убили и расчленили женщину на новогоднем торжестве - РИА Новости, 09.01.2024
В Смоленской области убили и расчленили женщину на новогоднем торжестве
Жителя города Вязьмы Смоленской области подозревают в убийстве и расчленении своей гостьи на новогоднем торжестве: фрагменты ее тела нашли в мусорных... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:15
2024-01-09T11:15
происшествия
смоленская область
вязьма
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Жителя города Вязьмы Смоленской области подозревают в убийстве и расчленении своей гостьи на новогоднем торжестве: фрагменты ее тела нашли в мусорных контейнерах неподалеку, сообщило во вторник региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. "Задержан житель Смоленской области, подозреваемый в убийстве женщины", - говорится в сообщении. Информация об обнаружении в мусорных контейнерах на одной из улиц города Вязьмы фрагментов тела женщины поступила 7 января от работников компании по вывозу мусора. Следователи возбудили дело об убийстве. Подозреваемого установили через несколько часов "в результате грамотно спланированной работы сотрудников СК и полиции" - им оказался житель Вязьмы. По предварительным данным, 1 января в гостях у подозреваемого распивали спиртное две женщины и мужчина. Одна гостья и ее спутник ушли, потерпевшая осталась. В ходе употребления алкоголя между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин избил и задушил гостью. В состоянии сильного опьянения фигурант лег спать, а утром, увидев, что гостья не подает признаков жизни, вынес ее тело на балкон. В течение нескольких дней злоумышленник был в запое, с 4 по 6 января находился на работе в Москве, а после возвращения "расчленил тело потерпевшей, а фрагменты выбросил в мусорные контейнеры". Подозреваемый задержан, следствие добивается его заключения в СИЗО.
https://ria.ru/20231018/pensioner-1903707006.html
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смоленская область
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происшествия, смоленская область, вязьма, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленская область, Вязьма, Следственный комитет России (СК РФ)
В Смоленской области убили и расчленили женщину на новогоднем торжестве

Жителя Вязьмы заподозрили в расчленении своей гостьи на новогоднем торжестве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РЯЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Жителя города Вязьмы Смоленской области подозревают в убийстве и расчленении своей гостьи на новогоднем торжестве: фрагменты ее тела нашли в мусорных контейнерах неподалеку, сообщило во вторник региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
"Задержан житель Смоленской области, подозреваемый в убийстве женщины", - говорится в сообщении.
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Информация об обнаружении в мусорных контейнерах на одной из улиц города Вязьмы фрагментов тела женщины поступила 7 января от работников компании по вывозу мусора. Следователи возбудили дело об убийстве. Подозреваемого установили через несколько часов "в результате грамотно спланированной работы сотрудников СК и полиции" - им оказался житель Вязьмы.
По предварительным данным, 1 января в гостях у подозреваемого распивали спиртное две женщины и мужчина. Одна гостья и ее спутник ушли, потерпевшая осталась. В ходе употребления алкоголя между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин избил и задушил гостью.
В состоянии сильного опьянения фигурант лег спать, а утром, увидев, что гостья не подает признаков жизни, вынес ее тело на балкон. В течение нескольких дней злоумышленник был в запое, с 4 по 6 января находился на работе в Москве, а после возвращения "расчленил тело потерпевшей, а фрагменты выбросил в мусорные контейнеры".
Подозреваемый задержан, следствие добивается его заключения в СИЗО.
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ПроисшествияСмоленская областьВязьмаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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