https://ria.ru/20240109/tyumen-1920293508.html

В Тюмени несколько человек избили участника СВО

В Тюмени несколько человек избили участника СВО - РИА Новости, 09.01.2024

В Тюмени несколько человек избили участника СВО

Полиция Тюмени выясняет обстоятельства драки, в которой, предположительно, пострадал ветеран спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:26

2024-01-09T13:26

2024-01-09T17:55

происшествия

тюмень

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 9 янв — РИА Новости. Полиция Тюмени выясняет обстоятельства драки, в которой, предположительно, пострадал ветеран спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Видео инцидента, на котором несколько молодых людей бьют лежащего на земле мужчину, опубликовали в Telegram-канале "ЧС Тюмень". В комментарии к ролику жена потерпевшего пояснила, что ее муж, участник СВО, вышел из машины и сделал замечание компании, которая шумела и хамила прохожим, а в ответ получил увечья, "без сознания находился на улице"."В 01:45 было принято сообщение от медиков, что поступил мужчина 1997 года рождения с телесными повреждениями. Проводится проверка, выясняются обстоятельства и участники конфликта, после этого будет дана правовая оценка случившемуся в соответствии с законом", — уточнили в ведомстве.Как рассказали агентству в пресс-службе депздрава Тюменской области, инцидент произошел на улице Малышева, д. 35, бригада скорой прибыла на место происшествия в 01:03. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в областную клиническую больницу № 2 и госпитализировали в профильное отделение, его состояние оценивают как средней степени тяжести.

https://ria.ru/20240108/mvd-1920150006.html

https://ria.ru/20240101/napadenie-1919403155.html

тюмень

тюменская область

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происшествия, тюмень, тюменская область