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Туроператоры рассказали, сколько стоили самые дорогие путевки в 2023 году - РИА Новости, 09.01.2024
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Туризм
 
13:37 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/tury-1920295267.html
Туроператоры рассказали, сколько стоили самые дорогие путевки в 2023 году
Туроператоры рассказали, сколько стоили самые дорогие путевки в 2023 году - РИА Новости, 09.01.2024
Туроператоры рассказали, сколько стоили самые дорогие путевки в 2023 году
Самым дорогим туром, купленным россиянами в 2023 году за рубеж, стала поездка в Анталью за 24,5 миллиона рублей, а по России – речной круиз по Сибири за 6,5... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:37
2024-01-09T13:37
туризм
новости - туризм
турция
россия
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Самым дорогим туром, купленным россиянами в 2023 году за рубеж, стала поездка в Анталью за 24,5 миллиона рублей, а по России – речной круиз по Сибири за 6,5 миллиона рублей, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Первое место – 24,5 миллиона рублей в Турцию. Семья из шести человек (пятеро взрослых и один ребенок) отдыхали за эту сумму 67 дней (с апреля по июль) в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort "пять звезд" (Белек, провинция Анталья), с питанием "ультра все включено". В цену тура входил прямой авиаперелет", – сообщили в ассоциации, уточнив, что организатором поездки стал туроператор Fun&amp;Sun. На втором месте сразу две поездки – на Мальдивы за 22,4 миллиона рублей и в Швейцарию за 22,3 миллиона рублей. В первом случае российская семья из пяти человек отдыхала в июне прошлого года 15 ночей в отеле уровня "пять звезд" по линии туроператора "Русский Экспресс". И четверо человек отправились в восьмидневное путешествие в декабре прошлого года на швейцарский горнолыжный курорт "Кран Монтана". Самым дорогим туром по России стал проданный в 2023 году экспедиционный речной круиз по Сибири на 2024 год за 6,5 миллиона рублей. "Туристы (11 человек) приобрели одной заявкой круиз "Енисейская экспедиция" на 12 дней по маршруту Дудинка – Красноярск с 6 по 17 августа 2024 года на теплоходе класса люкс "Максим Горький", каюты "делюкс". На одного человека стоимость составила свыше 680 тысяч рублей. При этом авиабилеты до места посадки на теплоход и от места высадки с теплохода не входят в стоимость тура, туристы будут бронировать их самостоятельно", – рассказали в АТОР. В ассоциации уточнили, что в 2022 году самые дорогие путевки по России стоили от одного до 3,6 миллиона рублей. Это были поездки в Кавминводы, Москву, Анапу, Алтай, Сочи и речные круизы. Отмечается, что диапазон самых дорогих туров за рубеж составил 5-25 миллионов рублей. Большинство роскошных поездок пришлось на Турцию и Мальдивы, также Сейшелы и морской антарктический круиз.
https://ria.ru/20240104/kurort-1919664624.html
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новости - туризм, турция, россия, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Туроператоры рассказали, сколько стоили самые дорогие путевки в 2023 году

АТОР: самый дорогой тур в 2023 году был в Турцию и стоил 24,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере
Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Самым дорогим туром, купленным россиянами в 2023 году за рубеж, стала поездка в Анталью за 24,5 миллиона рублей, а по России – речной круиз по Сибири за 6,5 миллиона рублей, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Первое место – 24,5 миллиона рублей в Турцию. Семья из шести человек (пятеро взрослых и один ребенок) отдыхали за эту сумму 67 дней (с апреля по июль) в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort "пять звезд" (Белек, провинция Анталья), с питанием "ультра все включено". В цену тура входил прямой авиаперелет", – сообщили в ассоциации, уточнив, что организатором поездки стал туроператор Fun&Sun.
На втором месте сразу две поездки – на Мальдивы за 22,4 миллиона рублей и в Швейцарию за 22,3 миллиона рублей. В первом случае российская семья из пяти человек отдыхала в июне прошлого года 15 ночей в отеле уровня "пять звезд" по линии туроператора "Русский Экспресс". И четверо человек отправились в восьмидневное путешествие в декабре прошлого года на швейцарский горнолыжный курорт "Кран Монтана".
Самым дорогим туром по России стал проданный в 2023 году экспедиционный речной круиз по Сибири на 2024 год за 6,5 миллиона рублей. "Туристы (11 человек) приобрели одной заявкой круиз "Енисейская экспедиция" на 12 дней по маршруту ДудинкаКрасноярск с 6 по 17 августа 2024 года на теплоходе класса люкс "Максим Горький", каюты "делюкс". На одного человека стоимость составила свыше 680 тысяч рублей. При этом авиабилеты до места посадки на теплоход и от места высадки с теплохода не входят в стоимость тура, туристы будут бронировать их самостоятельно", – рассказали в АТОР.
В ассоциации уточнили, что в 2022 году самые дорогие путевки по России стоили от одного до 3,6 миллиона рублей. Это были поездки в Кавминводы, Москву, Анапу, Алтай, Сочи и речные круизы. Отмечается, что диапазон самых дорогих туров за рубеж составил 5-25 миллионов рублей. Большинство роскошных поездок пришлось на Турцию и Мальдивы, также Сейшелы и морской антарктический круиз.
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