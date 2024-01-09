Туроператоры рассказали, сколько стоили самые дорогие путевки в 2023 году
АТОР: самый дорогой тур в 2023 году был в Турцию и стоил 24,5 миллиона рублей
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Самым дорогим туром, купленным россиянами в 2023 году за рубеж, стала поездка в Анталью за 24,5 миллиона рублей, а по России – речной круиз по Сибири за 6,5 миллиона рублей, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Первое место – 24,5 миллиона рублей в Турцию. Семья из шести человек (пятеро взрослых и один ребенок) отдыхали за эту сумму 67 дней (с апреля по июль) в отеле Maxx Royal Belek Golf Resort "пять звезд" (Белек, провинция Анталья), с питанием "ультра все включено". В цену тура входил прямой авиаперелет", – сообщили в ассоциации, уточнив, что организатором поездки стал туроператор Fun&Sun.
На втором месте сразу две поездки – на Мальдивы за 22,4 миллиона рублей и в Швейцарию за 22,3 миллиона рублей. В первом случае российская семья из пяти человек отдыхала в июне прошлого года 15 ночей в отеле уровня "пять звезд" по линии туроператора "Русский Экспресс". И четверо человек отправились в восьмидневное путешествие в декабре прошлого года на швейцарский горнолыжный курорт "Кран Монтана".
Самым дорогим туром по России стал проданный в 2023 году экспедиционный речной круиз по Сибири на 2024 год за 6,5 миллиона рублей. "Туристы (11 человек) приобрели одной заявкой круиз "Енисейская экспедиция" на 12 дней по маршруту Дудинка – Красноярск с 6 по 17 августа 2024 года на теплоходе класса люкс "Максим Горький", каюты "делюкс". На одного человека стоимость составила свыше 680 тысяч рублей. При этом авиабилеты до места посадки на теплоход и от места высадки с теплохода не входят в стоимость тура, туристы будут бронировать их самостоятельно", – рассказали в АТОР.
В ассоциации уточнили, что в 2022 году самые дорогие путевки по России стоили от одного до 3,6 миллиона рублей. Это были поездки в Кавминводы, Москву, Анапу, Алтай, Сочи и речные круизы. Отмечается, что диапазон самых дорогих туров за рубеж составил 5-25 миллионов рублей. Большинство роскошных поездок пришлось на Турцию и Мальдивы, также Сейшелы и морской антарктический круиз.