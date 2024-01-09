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"Сибирский" циклон принес первый снег в Стамбул - РИА Новости, 09.01.2024
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12:57 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/tsiklon-1920286668.html
"Сибирский" циклон принес первый снег в Стамбул
"Сибирский" циклон принес первый снег в Стамбул - РИА Новости, 09.01.2024
"Сибирский" циклон принес первый снег в Стамбул
Холодный циклон принес первый снег в Стамбул, температура в городе резко снизилась - более чем на 10 градусов за сутки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:57
2024-01-09T12:57
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СТАМБУЛ, 9 янв - РИА Новости. Холодный циклон принес первый снег в Стамбул, температура в городе резко снизилась - более чем на 10 градусов за сутки, передает корреспондент РИА Новости. Пришедший на территорию Турции циклон, который в предупреждении о нем местные синоптики окрестили "сибирским", привел к снижению температуры на значительной части страны. Так, в Стамбуле дневная температура снизилась с плюс 15 в понедельник до плюс 3 во вторник. Около полудня начался снегопад в ряде районов города, расположенных на холмах, в других районах идет снег с дождем. Осадки сопровождаются сильным ветром с порывами до 60 километров в час. По данным Генерального управления метеорологии Турции, в среду Стамбул ожидает передышка, после чего с четверга снегопад возобновится как минимум до 15 января, дневная температура не превысит 4-6 градусов, что на три градуса ниже нормы. Ожидаются перебои с транспортом, возможны подтопления в ряде районов. При этом синоптики отмечают, что осадки благоприятно скажутся на запасах воды в водохранилищах, уже заполненных на более чем 53%. Предыдущая зима оказалась небывало засушливой, вследствие чего возникла реальная угроза засухи.
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турция, стамбул, в мире
Турция, Стамбул, В мире
"Сибирский" циклон принес первый снег в Стамбул

В Стамбуле прошли снегопады из-за "сибирского" циклона

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стамбул. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 янв - РИА Новости. Холодный циклон принес первый снег в Стамбул, температура в городе резко снизилась - более чем на 10 градусов за сутки, передает корреспондент РИА Новости.
Пришедший на территорию Турции циклон, который в предупреждении о нем местные синоптики окрестили "сибирским", привел к снижению температуры на значительной части страны. Так, в Стамбуле дневная температура снизилась с плюс 15 в понедельник до плюс 3 во вторник. Около полудня начался снегопад в ряде районов города, расположенных на холмах, в других районах идет снег с дождем. Осадки сопровождаются сильным ветром с порывами до 60 километров в час.
По данным Генерального управления метеорологии Турции, в среду Стамбул ожидает передышка, после чего с четверга снегопад возобновится как минимум до 15 января, дневная температура не превысит 4-6 градусов, что на три градуса ниже нормы. Ожидаются перебои с транспортом, возможны подтопления в ряде районов.
При этом синоптики отмечают, что осадки благоприятно скажутся на запасах воды в водохранилищах, уже заполненных на более чем 53%. Предыдущая зима оказалась небывало засушливой, вследствие чего возникла реальная угроза засухи.
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