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ЦИК рассмотрит вопрос регистрации кандидата Харитонова во вторник
ЦИК рассмотрит вопрос регистрации кандидата Харитонова во вторник - РИА Новости, 09.01.2024
ЦИК рассмотрит вопрос регистрации кандидата Харитонова во вторник
ЦИК РФ на заседании во вторник рассмотрит вопрос о регистрации кандидата от КПРФ Николая Харитонова на выборах президента России. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T08:11
2024-01-09T08:11
2024-01-09T08:11
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании во вторник рассмотрит вопрос о регистрации кандидата от КПРФ Николая Харитонова на выборах президента России. "Повестка дня заседания Центральной избирательной комиссии 9 января 2024 года... О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Николая Михайловича Харитонова", - говорится в повестке на сайте ЦИК. Ранее сообщалось, что 3 января ЦИК России принял документы Харитонова для регистрации в качестве кандидата на должность президента России. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, николай харитонов, кпрф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, КПРФ
ЦИК рассмотрит вопрос регистрации кандидата Харитонова во вторник
ЦИК во вторник рассмотрит вопрос о регистрации Харитонова для выборов 2024 года
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании во вторник рассмотрит вопрос о регистрации кандидата от КПРФ Николая Харитонова на выборах президента России.
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"Повестка дня заседания Центральной избирательной комиссии 9 января 2024 года... О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Николая Михайловича Харитонова", - говорится в повестке на сайте ЦИК.
Ранее сообщалось, что 3 января ЦИК России принял документы Харитонова для регистрации в качестве кандидата на должность президента России.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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