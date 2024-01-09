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ЦАХАЛ подтвердил атаку "Хезболлы" на севере Израиля, разрушений и жертв нет

ЦАХАЛ подтвердил атаку "Хезболлы" на севере Израиля, разрушений и жертв нет - РИА Новости, 09.01.2024

ЦАХАЛ подтвердил атаку "Хезболлы" на севере Израиля, разрушений и жертв нет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник подтвердила, что одна из военных баз на севере страны подверглась атаке со стороны ливанского шиитского движения... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:29

2024-01-09T13:29

2024-01-09T13:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник подтвердила, что одна из военных баз на севере страны подверглась атаке со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах", отметив, что разрушений и жертв не зафиксировано. Ранее во вторник "Хезболлах" заявило, что нанесло удар с помощью беспилотников по базе на севере Израиля в ответ на гибель одного из командиров движения Висама ат-Тавиля и замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури. "После сирен тревоги о ракетных обстрелах, которые прозвучали на севере Израиля сегодня (во вторник), было зафиксировано несколько запусков из Ливана. Кроме того, после сегодняшних сирен, предупреждавших о проникновении вражеских летательных аппаратов на север Израиля, перехватчики были запущены по нескольким враждебным воздушным целям, которые попали на территорию Израиля со стороны Ливана. Вражеский летательный аппарат упал на базу ЦАХАЛ на севере Израиля. О травмах и жертвах не сообщается", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. По данным пресс-службы, артиллерия и ВВС ЦАХАЛ также нанесли серию ударов по объектам "Хезболлах" на юге Ливана. В понедельник СМИ сообщили о гибели одного из командиров элитного отряда "Ар-Ридван" в составе сил "Хезболлах" при ударе израильского беспилотника на юге Ливана. Сообщалось, что во время атаки мужчина находился в автомобиле. "Хезболлах" подтвердило гибель одного из своих военных командиров Висама ат-Тавиля в ходе израильского авианалета. На прошлой неделе национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство аль-Арури и двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам". Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240109/gaza-1920277926.html

https://ria.ru/20240109/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, исмаил хания, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году