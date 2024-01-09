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Трамп прибыл в апелляционный суд в Вашингтоне - РИА Новости, 09.01.2024
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17:28 09.01.2024 (обновлено: 19:07 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/trump-1920362210.html
Трамп прибыл в апелляционный суд в Вашингтоне
Трамп прибыл в апелляционный суд в Вашингтоне - РИА Новости, 09.01.2024
Трамп прибыл в апелляционный суд в Вашингтоне
Экс-президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, прибыл во вторник в апелляционный суд в Вашингтоне, где пройдут слушания по жалобе политика на право на... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:28
2024-01-09T19:07
вашингтон (штат)
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, прибыл во вторник в апелляционный суд в Вашингтоне, где пройдут слушания по жалобе политика на право на неприкосновенность, кадры прибытия транслировал телеканал Fox.Во вторник в апелляционном суде в Вашингтона коллегия из трех судей рассмотрит жалобу политика на решение суда нижестоящей инстанции о признании за экс-президентом права на неприкосновенность.Трамп накануне подтвердил, что явится в суд, и пригрозил своему оппоненту, Джо Байдену, уголовными делами, если инстанция откажет ему в удовлетворении ходатайства.Верховный суд США ранее отклонил запрос прокуратуры об ускоренном рассмотрении вопроса о границах юридического иммунитета Трампа и его применимости к ряду инкриминируемых ему уголовных эпизодов. Спецпрокурор Джек Смит, как считается, пытался ускорить процесс о якобы имевшем место вмешательстве Трампа в избирательные процедуры, когда обратился в обход промежуточных инстанций в Верховный суд с просьбой прояснить, обладает ли экс-президент иммунитетом от юридического преследования за деяния, относящиеся к периоду его пребывания в должности.Сам Трамп просил суд не соглашаться на ускорение процесса, который идет в федеральном суде Вашингтона и включает, помимо прочих эпизодов, штурм Капитолия толпой сторонников действовавшего на тот момент президента в попытке заблокировать законодательное утверждение электоральной победы его соперника-демократа Джо Байдена.Защита Трампа строится на том, что он, во-первых, как глава государства обладал юридическим иммунитетом и, во-вторых, реализовывал право на свободу слова, отказываясь признавать поражение на выборах.Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240106/tramp-1919894375.html
https://ria.ru/20240107/svedeniya-1920072909.html
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вашингтон (штат), в мире, сша, дональд трамп, джо байден, арест трампа
Вашингтон (штат), В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Арест Трампа
Трамп прибыл в апелляционный суд в Вашингтоне

Трамп прибыл в суд в Вашингтоне на слушания о праве на неприкосновенность

© AP Photo / Alex BrandonТрамп прибыл на суд в Вашингтоне
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, прибыл во вторник в апелляционный суд в Вашингтоне, где пройдут слушания по жалобе политика на право на неприкосновенность, кадры прибытия транслировал телеканал Fox.
Во вторник в апелляционном суде в Вашингтона коллегия из трех судей рассмотрит жалобу политика на решение суда нижестоящей инстанции о признании за экс-президентом права на неприкосновенность.
Трамп накануне подтвердил, что явится в суд, и пригрозил своему оппоненту, Джо Байдену, уголовными делами, если инстанция откажет ему в удовлетворении ходатайства.
Верховный суд США ранее отклонил запрос прокуратуры об ускоренном рассмотрении вопроса о границах юридического иммунитета Трампа и его применимости к ряду инкриминируемых ему уголовных эпизодов. Спецпрокурор Джек Смит, как считается, пытался ускорить процесс о якобы имевшем место вмешательстве Трампа в избирательные процедуры, когда обратился в обход промежуточных инстанций в Верховный суд с просьбой прояснить, обладает ли экс-президент иммунитетом от юридического преследования за деяния, относящиеся к периоду его пребывания в должности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Байден пожаловался, что Трамп "восхищается" Путиным
6 января, 05:17
Сам Трамп просил суд не соглашаться на ускорение процесса, который идет в федеральном суде Вашингтона и включает, помимо прочих эпизодов, штурм Капитолия толпой сторонников действовавшего на тот момент президента в попытке заблокировать законодательное утверждение электоральной победы его соперника-демократа Джо Байдена.
Защита Трампа строится на том, что он, во-первых, как глава государства обладал юридическим иммунитетом и, во-вторых, реализовывал право на свободу слова, отказываясь признавать поражение на выборах.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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СМИ: спецпрокурор узнал новые сведения о Трампе в день атаки на Капитолий
7 января, 18:04
 
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