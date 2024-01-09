https://ria.ru/20240109/tramp-1920390983.html

Трамп прокомментировал возможный отказ суда в праве на иммунитет

Трамп прокомментировал возможный отказ суда в праве на иммунитет - РИА Новости, 09.01.2024

Трамп прокомментировал возможный отказ суда в праве на иммунитет

Экс-президент США Дональд Трамп после слушаний в суде в Вашингтоне о праве политика на неприкосновенность заявил, что отказ суда в праве главы государства на... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T20:40

2024-01-09T20:40

2024-01-09T20:40

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп после слушаний в суде в Вашингтоне о праве политика на неприкосновенность заявил, что отказ суда в праве главы государства на иммунитет создал бы "очень плохой" прецедент. Апелляционный суд Вашингтона во вторник начал разбирать вопрос о подсудности Трампа за вменяемые ему попытки переиграть итоги выборов в период пребывания в должности главы государства. Экс-президент присутствовал на заседании. "Это очень плохой прецедент. Как мы уже говорили, это открытие ящика Пандоры <...> я считаю, что, как президент, вы должны обладать иммунитетом", - сказал Трамп журналистам после заседания. Экс-президент отметил, что "не сделал ничего плохого". "Мы говорили сегодня <...> президент Обама и удары беспилотниками, это были ошибки, ужасные ошибки", - добавил он. Адвокат Трампа настаивает, что уголовному преследованию должны предшествовать импичмент президента конгрессом и его осуждение в рамках процедуры импичмента. Палата представителей, которая тогда находилась под контролем демократической оппозиции, дважды объявляла Трампу импичмент, но оба раза его оправдывал сенат, который тогда находился под контролем республиканцев. Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматриваются все попытки Трампа переиграть выборы, включая штурм Капитолия его сторонниками, буксует из-за необходимости прояснить в высших инстанциях вопрос о применимости и границах президентского иммунитета.

https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html

https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html

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в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп