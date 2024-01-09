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Прокуратура попросила суд отказать Трампу в юридическом иммунитете - РИА Новости, 09.01.2024
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20:02 09.01.2024 (обновлено: 20:04 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/tramp-1920387827.html
Прокуратура попросила суд отказать Трампу в юридическом иммунитете
Прокуратура попросила суд отказать Трампу в юридическом иммунитете - РИА Новости, 09.01.2024
Прокуратура попросила суд отказать Трампу в юридическом иммунитете
Прокуратура США попросила федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отклонить претензии экс-президента Дональда Трампа на юридический иммунитет в уголовном... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T20:02
2024-01-09T20:04
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Прокуратура США попросила федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отклонить претензии экс-президента Дональда Трампа на юридический иммунитет в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года. Выступая на судебном заседании, помощник специального прокурора Джеймс Пирс оспаривал существование в американском конституционном праве принципа абсолютного иммунитета глав исполнительной власти и предупреждал о далекоидущих негативных последствиях внедрения такового. "У президента уникальная конституционная роль, но он не выше закона. Принципы разделения властей, текст конституции, история, прецеденты, доктрины иммунитета – все подводит к выводу, что бывший президент не обладает иммунитетом от уголовного преследования. По меньшей мере это дело, где подзащитный обвиняется в сговоре с целью изменения результатов президентских выборов, - не тот момент, когда стоит признавать некую новую форму криминального иммунитета", - сказал он. "Есть ли хоть квант иммунитета у бывшего президента? Мы считаем, что ответ на этот вопрос – нет", - добавил представитель обвинения, призвав апелляционный суд принять точку зрения суда окружного, где слушается федеральное уголовное дело против Трампа. Пирс сослался, в частности, на прецедентное дело Никсона против Фицджеральда, в рамках которого верховный суд, по мнению ряда юристов, ограничил абсолютный президентский иммунитет гражданскими исками с требованием возмещения ущерба. Обвинение оперирует также понятием "внешнего периметра" обязанностей президента и настаивает, что действия Трампа в конце 2020 и начале 2021 года в него не вписываются. Защита Трампа доказывает, что уголовное преследование бывшего президента за действия, совершенные во время пребывания в должности, возможно только в случае импичмента, объявленного палатой представителей и утвержденного сенатом. "Если бывший президент занимается политическими убийствами, торгует помилованиями и тому подобное и при этом не был подвергнут импичменту, то получается, что такое лицо нельзя привлечь к ответственности? И это пугает", - отреагировал на это Пирс. Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматриваются попытки Трампа изменить в свою пользу проигранные выборы, включая штурм Капитолия его сторонниками, буксует из-за необходимости прояснить в высших инстанциях вопрос о применимости и границах президентского иммунитета.
https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Прокуратура попросила суд отказать Трампу в юридическом иммунитете

Помощник прокурора Пирс попросил суд отказать Трампу в юридическом иммунитете

© AP Photo / Godofredo A. VásquezДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Прокуратура США попросила федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отклонить претензии экс-президента Дональда Трампа на юридический иммунитет в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года.
Выступая на судебном заседании, помощник специального прокурора Джеймс Пирс оспаривал существование в американском конституционном праве принципа абсолютного иммунитета глав исполнительной власти и предупреждал о далекоидущих негативных последствиях внедрения такового.
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"У президента уникальная конституционная роль, но он не выше закона. Принципы разделения властей, текст конституции, история, прецеденты, доктрины иммунитета – все подводит к выводу, что бывший президент не обладает иммунитетом от уголовного преследования. По меньшей мере это дело, где подзащитный обвиняется в сговоре с целью изменения результатов президентских выборов, - не тот момент, когда стоит признавать некую новую форму криминального иммунитета", - сказал он.
"Есть ли хоть квант иммунитета у бывшего президента? Мы считаем, что ответ на этот вопрос – нет", - добавил представитель обвинения, призвав апелляционный суд принять точку зрения суда окружного, где слушается федеральное уголовное дело против Трампа.
Пирс сослался, в частности, на прецедентное дело Никсона против Фицджеральда, в рамках которого верховный суд, по мнению ряда юристов, ограничил абсолютный президентский иммунитет гражданскими исками с требованием возмещения ущерба. Обвинение оперирует также понятием "внешнего периметра" обязанностей президента и настаивает, что действия Трампа в конце 2020 и начале 2021 года в него не вписываются.
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Защита Трампа доказывает, что уголовное преследование бывшего президента за действия, совершенные во время пребывания в должности, возможно только в случае импичмента, объявленного палатой представителей и утвержденного сенатом.
"Если бывший президент занимается политическими убийствами, торгует помилованиями и тому подобное и при этом не был подвергнут импичменту, то получается, что такое лицо нельзя привлечь к ответственности? И это пугает", - отреагировал на это Пирс.
Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматриваются попытки Трампа изменить в свою пользу проигранные выборы, включая штурм Капитолия его сторонниками, буксует из-за необходимости прояснить в высших инстанциях вопрос о применимости и границах президентского иммунитета.
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