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Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после теракта в Кермане - РИА Новости, 09.01.2024
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19:52 09.01.2024 (обновлено: 20:07 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/terakt-1920386621.html
Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после теракта в Кермане
Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после теракта в Кермане - РИА Новости, 09.01.2024
Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после теракта в Кермане
Глава МИД России Сергей Лавров выразил в телефонном разговоре с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом соболезнования из-за гибели людей в иранском... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T19:52
2024-01-09T20:07
в мире
россия
иран
взрыв в кермане
сергей лавров
касем сулеймани
багдад (город)
али хаменеи
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил в телефонном разговоре с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом соболезнования из-за гибели людей в иранском городе Керман, где произошел теракт, сообщили в МИД РФ."Девятого января по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амирабдоллахианом. С.В. Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью от рук террористов в иранском Кермане людей, собравшихся почтить память генерала Касема Солеймани", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Отмечается, что стороны подтвердили свой настрой "на дальнейшую координацию усилий в противодействии международному терроризму". Лавров и глава МИД Ирана также обменялись мнениями по "ближневосточной и международной проблематике, представляющей взаимный интерес, включая ситуацию в секторе Газа и вокруг него, а также в Красном море"."Подчеркнута актуальность наращивания политического диалога и практического сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых на уровне руководства двух стран", - добавили в МИД РФ.Взрывы прогремели 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. По данным агентства IRNA, число погибших составило 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет, всего в происшествии получили ранения 284 человека. Взрывы, как указывает другое иранское агентство, Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.Правительство Ирана объявило 4 января днем национального траура по погибшим, а президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ".В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20240108/swift-1920138564.html
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в мире, россия, иран, взрыв в кермане, сергей лавров, касем сулеймани, багдад (город), али хаменеи
В мире, Россия, Иран, Взрыв в Кермане, Сергей Лавров, Касем Сулеймани, Багдад (город), Али Хаменеи
Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после теракта в Кермане

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после взрывов в Кермане

© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выразил в телефонном разговоре с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом соболезнования из-за гибели людей в иранском городе Керман, где произошел теракт, сообщили в МИД РФ.
"Девятого января по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амирабдоллахианом. С.В. Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью от рук террористов в иранском Кермане людей, собравшихся почтить память генерала Касема Солеймани", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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Отмечается, что стороны подтвердили свой настрой "на дальнейшую координацию усилий в противодействии международному терроризму". Лавров и глава МИД Ирана также обменялись мнениями по "ближневосточной и международной проблематике, представляющей взаимный интерес, включая ситуацию в секторе Газа и вокруг него, а также в Красном море".
"Подчеркнута актуальность наращивания политического диалога и практического сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых на уровне руководства двух стран", - добавили в МИД РФ.
Взрывы прогремели 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. По данным агентства IRNA, число погибших составило 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет, всего в происшествии получили ранения 284 человека. Взрывы, как указывает другое иранское агентство, Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
Правительство Ирана объявило 4 января днем национального траура по погибшим, а президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ".
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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3 января, 19:11
 
В миреРоссияИранВзрыв в КерманеСергей ЛавровКасем СулейманиБагдад (город)Али Хаменеи
 
 
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