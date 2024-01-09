https://ria.ru/20240109/teplosnabzhenie-1920340292.html

В СФ проанализируют законодательное урегулирование в области теплоснабжения

В СФ проанализируют законодательное урегулирование в области теплоснабжения - РИА Новости, 09.01.2024

В СФ проанализируют законодательное урегулирование в области теплоснабжения

Парламентарии в связи с ситуацией с отоплением в Подмосковье проанализируют, необходимо ли какое-либо законодательное урегулирования в области теплоснабжения,... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:07

2024-01-09T16:07

2024-01-09T16:10

московская область (подмосковье)

подольск

совет федерации рф

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Парламентарии в связи с ситуацией с отоплением в Подмосковье проанализируют, необходимо ли какое-либо законодательное урегулирования в области теплоснабжения, заявил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике, сенатор от Московской области Александр Двойных. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы, без отопления оставались порядка 170 домов. "Сложная ситуация в подмосковном Климовске, городской округ Подольск — более 22 тысяч человек в связи с аварией на котельной оказались без отопления. …Сейчас уже стало очевидно, что начальник котельной, который знал о неработающем котле, долгое время в такие аномально сильные морозы не уведомлял об этом ни администрацию, ни правительство Московской области, что и привело к таким последствиям. ...Сегодня уже очевидно, что это молчание, непредоставление информации стало критической ошибкой, которая привела к таким последствиям. Мы со своей стороны как законодатели будем сейчас анализировать, нужно ли какое-то дополнительное законодательное урегулирование в этом вопросе", - сказал он журналистам. Двойных отметил, что с жителями ведется адресная работа, в частности им раздавались электрообогреватели. "Сейчас более 200 бригад аварийно работают для восстановления подачи тепла — уже более, чем в 90 домах горячее водоснабжение и отопление восстановлено", - добавил парламентарий. По словам сенатора, в Московской области всегда большое внимание уделялось теме теплогенерации и теплоснабжения. "Ежегодно работают программы по замене изношенных теплотрасс. ...Здесь очень важно, чтобы работала единая система, то есть — котельная, сети, которые к ней относятся. Мы видим, что в данной ситуации показалась неурегулированность вопроса, мы её обязательно проанализируем. Сейчас задача — оперативно восстановить теплоснабжение и предоставить людям качественные услуги, а уже после этого делать выводы", - заключил Двойных.

https://ria.ru/20240109/kholod-1920294614.html

https://ria.ru/20240109/peskov-1920274429.html

https://ria.ru/20240109/podolsk-1920225599.html

московская область (подмосковье)

подольск

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московская область (подмосковье), подольск, совет федерации рф