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В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах
В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах - РИА Новости, 09.01.2024
В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах
Параметры подачи тепла и горячей воды снижены в более 320 домах, а также нескольких школах и детсадах в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:47
2024-01-09T12:47
2024-01-09T12:55
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екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Параметры подачи тепла и горячей воды снижены в более 320 домах, а также нескольких школах и детсадах в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского филиала "Т Плюс". По данным компании, параметры тепла и горячей воды, отпускаемых потребителям, были снижены из-за ремонта поверхности нагрева одного из двух котлов котельной Южная. "Температура сетевой воды на выходе из котельной составляла 95 градусов Цельсия, на обратном трубопроводе 65 градусов. Сейчас в котельной работают оба водогрейных котла, отпуск тепла потребителям увеличивается. Ограничения затронули 324 жилых дома, пять школ и два детских сада", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240107/delo-1920036792.html
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жкх, екатеринбург, происшествия, т плюс
ЖКХ, Екатеринбург, Происшествия, Т Плюс
В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах
В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах, школах и детсадах