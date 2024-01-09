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В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах - РИА Новости, 09.01.2024
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12:47 09.01.2024 (обновлено: 12:55 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/teplo-1920283577.html
В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах
В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах - РИА Новости, 09.01.2024
В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах
Параметры подачи тепла и горячей воды снижены в более 320 домах, а также нескольких школах и детсадах в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:47
2024-01-09T12:55
жкх
екатеринбург
происшествия
т плюс
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Параметры подачи тепла и горячей воды снижены в более 320 домах, а также нескольких школах и детсадах в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского филиала "Т Плюс". По данным компании, параметры тепла и горячей воды, отпускаемых потребителям, были снижены из-за ремонта поверхности нагрева одного из двух котлов котельной Южная. "Температура сетевой воды на выходе из котельной составляла 95 градусов Цельсия, на обратном трубопроводе 65 градусов. Сейчас в котельной работают оба водогрейных котла, отпуск тепла потребителям увеличивается. Ограничения затронули 324 жилых дома, пять школ и два детских сада", - сказал собеседник агентства.
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жкх, екатеринбург, происшествия, т плюс
ЖКХ, Екатеринбург, Происшествия, Т Плюс
В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах

В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах, школах и детсадах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДевочка возле батареи у себя дома
Девочка возле батареи у себя дома - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Девочка возле батареи у себя дома. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Параметры подачи тепла и горячей воды снижены в более 320 домах, а также нескольких школах и детсадах в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского филиала "Т Плюс".
По данным компании, параметры тепла и горячей воды, отпускаемых потребителям, были снижены из-за ремонта поверхности нагрева одного из двух котлов котельной Южная.
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«
"Температура сетевой воды на выходе из котельной составляла 95 градусов Цельсия, на обратном трубопроводе 65 градусов. Сейчас в котельной работают оба водогрейных котла, отпуск тепла потребителям увеличивается. Ограничения затронули 324 жилых дома, пять школ и два детских сада", - сказал собеседник агентства.
 
ЖКХЕкатеринбургПроисшествияТ Плюс
 
 
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