https://ria.ru/20240109/teplo-1920283577.html

В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах

В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах - РИА Новости, 09.01.2024

В Екатеринбурге ограничили подачу тепла в более 320 домах

Параметры подачи тепла и горячей воды снижены в более 320 домах, а также нескольких школах и детсадах в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:47

2024-01-09T12:47

2024-01-09T12:55

жкх

екатеринбург

происшествия

т плюс

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Параметры подачи тепла и горячей воды снижены в более 320 домах, а также нескольких школах и детсадах в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского филиала "Т Плюс". По данным компании, параметры тепла и горячей воды, отпускаемых потребителям, были снижены из-за ремонта поверхности нагрева одного из двух котлов котельной Южная. "Температура сетевой воды на выходе из котельной составляла 95 градусов Цельсия, на обратном трубопроводе 65 градусов. Сейчас в котельной работают оба водогрейных котла, отпуск тепла потребителям увеличивается. Ограничения затронули 324 жилых дома, пять школ и два детских сада", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240107/delo-1920036792.html

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жкх, екатеринбург, происшествия, т плюс