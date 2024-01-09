https://ria.ru/20240109/tekhnoparki-1919033730.html

Ефимов: 39 технопарков и промкомплексов льготно арендуют землю у Москвы

Ефимов: 39 технопарков и промкомплексов льготно арендуют землю у Москвы - РИА Новости, 09.01.2024

Ефимов: 39 технопарков и промкомплексов льготно арендуют землю у Москвы

Москва предоставила почти 40 производствам со статусами технопарков и промкомплексов льготы на аренду земли, заявил заместитель столичного мэра по вопросам... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:05

2024-01-09T10:05

2024-01-09T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

зеленоград

максим гаман

владислав овчинский

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Москва предоставила почти 40 производствам со статусами технопарков и промкомплексов льготы на аренду земли, заявил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Организации, имеющие статус технопарков или промышленных комплексов, с 2016 года могут арендовать у города земельные участки по пониженной ставке – 0,01% и 0,3% от кадастровой стоимости соответственно. Сейчас такими льготами пользуется 39 компаний. Они арендуют территории общей площадью более 100 гектаров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что сниженная ставка найма земельного участка рассчитана на десять лет. На льготные условия могут претендовать производства, работающие в социально значимых и наукоемких отраслях, в частности, в пищевой промышленности, фармацевтике и машиностроении. Важно, что компании должны ежегодно подтверждать свой статус.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что с начала 2023 года льготы на аренду 9 городских участков были одобрены 4 технопаркам и 2 промкомплексам. Площадь данных участков превышает 13 га. На данных предприятиях производят различную продукцию: лекарственные препараты, запчасти для агрегатных станков, а также лифты и оборудование для них.Например, льготу в размере 0,01% от кадастровой стоимости получили технопарки "Калибр" и "Горизонт", которые находятся в Северо-Восточном округе Москвы. Также плата за аренду в размере 0,3% от кадастровой стоимости предоставлена промкомплексам "МЭЛ" в Восточном округе и "Биннофарм" в Зеленограде.По словам министра столичного правительства, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, власти Москвы присваивают статус промкомплекса производственным предприятиям и компаниям, которые ведут свою работу в сфере научных исследований и разработок. Он уточнил, что для промышленных комплексов была снижена ставка налога на прибыль – до 13,5% вместо 17%, а налог на недвижимое имущество составляет 50%.Он пояснил, что с помощью такой меры поддержки компании могут значительно экономить на налоговых выплатах, а вырученные деньги направить на модернизацию и развитие производства, а также расширение выпускаемой линейки товаров.Ранее Ефимов сообщил, что столица выставила на торги право на комплексное развитие участка в районе Ростокино, который сейчас используется неэффективно.

https://ria.ru/20231229/krt-1918846309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , зеленоград, максим гаман, владислав овчинский, коммерческая недвижимость