https://ria.ru/20240109/tayvan-1920236920.html

СМИ подсчитали, во сколько миру обойдется возможный конфликт на Тайване

СМИ подсчитали, во сколько миру обойдется возможный конфликт на Тайване - РИА Новости, 09.01.2024

СМИ подсчитали, во сколько миру обойдется возможный конфликт на Тайване

Возможный военный конфликт вокруг Тайваня может обойтись миру примерно в десять триллионов долларов, затмив последствия от конфликта на Украине, пандемии... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T09:56

2024-01-09T09:56

2024-01-09T11:37

в мире

экономика

тайвань

сша

китай

нэнси пелоси

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Возможный военный конфликт вокруг Тайваня может обойтись миру примерно в десять триллионов долларов, затмив последствия от конфликта на Украине, пандемии COVID-19 и глобального финансового кризиса, свидетельствует оценка, проведенная агентством Bloomberg. "Война из-за Тайваня будет стоить столь огромных кровавых и материальных затрат, что даже у тех, кто наиболее недоволен статус-кво, есть причины не рисковать ею. Bloomberg Economics оценивает стоимость конфликта примерно в десять триллионов долларов, что соответствует примерно десяти процентам мирового ВВП", — пишет агентство.Условия для возможного кризиса уже созданы, учитывая рост экономического и военного влияния Пекина, растущее чувство национальной идентичности на Тайване и непростые отношения между Китаем и США, отмечает Bloomberg. При этом потенциальным "взрывоопасным фактором" агентство называет выборы на Тайване, которые пройдут 13 января. Bloomberg Economics смоделировало два возможных сценария развития событий. Для оценки воздействия на ВВП применяется набор моделей, которые учитывают последствия с точки зрения поставок полупроводников, перебоев в судоходстве, торговых санкций и тарифов, а также ситуации на финансовых рынках. При первом сценарии, который подразумевает китайскую операцию в отношении Тайваня с втягиванием в конфликт США, мировая экономика в первый год может потерять до 10,2 процента ВВП. Сам Тайвань лишится 40 процентов ВВП, материковый Китай — 16,7 процента, а США — 6,7 процента. Сильнее всего при этом пострадают Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии. Второй вариант развития событий — блокада Тайваня, при котором остров будет отрезан от мировой торговли, — приведет к тому, что мировая экономика потеряет в течение первого года примерно пять процентов ВВП. Самому острову это обойдется в 12,2 процента ВВП, материковому Китаю — в 8,9 процента, а США — в 3,3 процента. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, расценив это как поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.

https://ria.ru/20231231/tayvan-1919252453.html

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

тайвань

сша

китай

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в мире, экономика, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси