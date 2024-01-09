https://ria.ru/20240109/tailand-1920250510.html

В Таиланде украинский турист утонул после ссоры с семьей

В Таиланде украинский турист утонул после ссоры с семьей - РИА Новости, 09.01.2024

В Таиланде украинский турист утонул после ссоры с семьей

Украинский турист утонул в Таиланде, пытаясь преодолеть расстояние между островами Ко Чанг и Ко Ман Най в 600 метров вплавь, после того, как поссорился со своей РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:01

2024-01-09T11:01

2024-01-09T11:01

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таиланд

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинский турист утонул в Таиланде, пытаясь преодолеть расстояние между островами Ко Чанг и Ко Ман Най в 600 метров вплавь, после того, как поссорился со своей семьей и спутницей, сообщает тайский портал Thaiger. "Украинец утонул возле пляжа Байлан на острове Ко Чанг в восточной провинции Трат. Сообщается, что он пытался переплыть с Ко Чанга на Ко Ман Най после ссоры со своей семьей… Спасатели полагают, что иностранец умер как минимум за три дня до обнаружения тела", - пишет издание. Полиция провела расследование причин смерти украинца и установила, что он посетил Ко Чанг со своей семьей и девушкой, с которыми позже поссорился. Турист решил покинуть курорт и отправиться на близлежащий остров Ко Ман Най. Вместо того, чтобы отправиться в путешествие на лодке, мужчина решить проплыть расстояние около 600 метров от Ко Чанга до Ко Ман Ная. Его попытка оказалась неудачной и привела к смерти. Тело украинца было доставлено в больницу Ко Чанг для проведения вскрытия. Подробности его конфликта с семьей не разглашаются.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, таиланд, украина