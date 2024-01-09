https://ria.ru/20240109/sud-1920368026.html

На Алтае будут судить организатора тура на озера за гибель двух уральцев

На Алтае будут судить организатора тура на озера за гибель двух уральцев - РИА Новости, 09.01.2024

На Алтае будут судить организатора тура на озера за гибель двух уральцев

Предпринимателя, организовавшего путешествие на Каракольские озера, которое унесло жизни двух туристов из Свердловской области в результате съезда грузовика в... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:53

2024-01-09T17:53

2024-01-09T18:05

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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Предпринимателя, организовавшего путешествие на Каракольские озера, которое унесло жизни двух туристов из Свердловской области в результате съезда грузовика в кювет, будут судить в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Алтайского края. Индивидуальный предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении. Ранее о возбуждении дела на предпринимателя, организовавшего поездку, официально не говорилось в интересах следствия. Известно было лишь об аресте водителя грузовика, которого обвинили в нарушении ПДД (п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ). Следствием установлено, что предприниматель разработал и запустил тур для путешественников, в том числе несовершеннолетних, по доставке от села Чемал до Каракольских озер, а также по размещению туристов, "используя при этом незаконно переоборудованный автомобиль "ГАЗ-66 39511" с заменой кузова и увеличением количества посадочных мест, к управлению которым допустил лицо, не имеющее право управления транспортными средствами категории "D" или подкатегории "D1". На таком переделанном грузовике 16 туристов из Свердловской области, 10 из которых - несовершеннолетние, ехали к озерам 25 июля 2023 года, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. "Пассажиры, находившиеся в фургоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 26-летний мужчина скончался на месте происшествия, 61-летняя женщина скончалась спустя несколько дней в республиканской больнице… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечают в СУСК. По уголовному делу заявлено два гражданских иска от потерпевших на 10 миллионов рублей, в связи с чем на имущество индивидуального предпринимателя общей стоимостью свыше 10 миллионов следователями наложен арест. Расследование уголовного дела в отношении водителя продолжается.

https://ria.ru/20240108/lavina-1920167160.html

https://ria.ru/20231207/khakasiya-1914368268.html

https://ria.ru/20231113/turifrma-1909044831.html

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происшествия, россия, свердловская область, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм