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На Алтае будут судить организатора тура на озера за гибель двух уральцев - РИА Новости, 09.01.2024
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17:53 09.01.2024 (обновлено: 18:05 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/sud-1920368026.html
На Алтае будут судить организатора тура на озера за гибель двух уральцев
На Алтае будут судить организатора тура на озера за гибель двух уральцев - РИА Новости, 09.01.2024
На Алтае будут судить организатора тура на озера за гибель двух уральцев
Предпринимателя, организовавшего путешествие на Каракольские озера, которое унесло жизни двух туристов из Свердловской области в результате съезда грузовика в... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:53
2024-01-09T18:05
происшествия
россия
свердловская область
республика алтай
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Предпринимателя, организовавшего путешествие на Каракольские озера, которое унесло жизни двух туристов из Свердловской области в результате съезда грузовика в кювет, будут судить в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Алтайского края. Индивидуальный предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении. Ранее о возбуждении дела на предпринимателя, организовавшего поездку, официально не говорилось в интересах следствия. Известно было лишь об аресте водителя грузовика, которого обвинили в нарушении ПДД (п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ). Следствием установлено, что предприниматель разработал и запустил тур для путешественников, в том числе несовершеннолетних, по доставке от села Чемал до Каракольских озер, а также по размещению туристов, "используя при этом незаконно переоборудованный автомобиль "ГАЗ-66 39511" с заменой кузова и увеличением количества посадочных мест, к управлению которым допустил лицо, не имеющее право управления транспортными средствами категории "D" или подкатегории "D1". На таком переделанном грузовике 16 туристов из Свердловской области, 10 из которых - несовершеннолетние, ехали к озерам 25 июля 2023 года, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. "Пассажиры, находившиеся в фургоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 26-летний мужчина скончался на месте происшествия, 61-летняя женщина скончалась спустя несколько дней в республиканской больнице… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечают в СУСК. По уголовному делу заявлено два гражданских иска от потерпевших на 10 миллионов рублей, в связи с чем на имущество индивидуального предпринимателя общей стоимостью свыше 10 миллионов следователями наложен арест. Расследование уголовного дела в отношении водителя продолжается.
https://ria.ru/20240108/lavina-1920167160.html
https://ria.ru/20231207/khakasiya-1914368268.html
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россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Происшествия, Россия, Свердловская область, Республика Алтай, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм
На Алтае будут судить организатора тура на озера за гибель двух уральцев

СК: на Алтае будут судить организатора тура на озера за гибель двух уральцев

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Предпринимателя, организовавшего путешествие на Каракольские озера, которое унесло жизни двух туристов из Свердловской области в результате съезда грузовика в кювет, будут судить в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Алтайского края. Индивидуальный предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
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Ранее о возбуждении дела на предпринимателя, организовавшего поездку, официально не говорилось в интересах следствия. Известно было лишь об аресте водителя грузовика, которого обвинили в нарушении ПДД (п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ).
Следствием установлено, что предприниматель разработал и запустил тур для путешественников, в том числе несовершеннолетних, по доставке от села Чемал до Каракольских озер, а также по размещению туристов, "используя при этом незаконно переоборудованный автомобиль "ГАЗ-66 39511" с заменой кузова и увеличением количества посадочных мест, к управлению которым допустил лицо, не имеющее право управления транспортными средствами категории "D" или подкатегории "D1".
На таком переделанном грузовике 16 туристов из Свердловской области, 10 из которых - несовершеннолетние, ехали к озерам 25 июля 2023 года, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет.
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"Пассажиры, находившиеся в фургоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 26-летний мужчина скончался на месте происшествия, 61-летняя женщина скончалась спустя несколько дней в республиканской больнице… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечают в СУСК.
По уголовному делу заявлено два гражданских иска от потерпевших на 10 миллионов рублей, в связи с чем на имущество индивидуального предпринимателя общей стоимостью свыше 10 миллионов следователями наложен арест.
Расследование уголовного дела в отношении водителя продолжается.
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