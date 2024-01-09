https://ria.ru/20240109/sud-1920323622.html

Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук - РИА Новости, 09.01.2024

Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Замоскворецкий суд Москвы до весны продлил срок ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передаёт... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:31

2024-01-09T15:31

2024-01-09T15:32

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы до весны продлил срок ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить обвиняемым Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 10 марта", - огласила решение судья Лариса Семенова. В ноябре срок ареста был установлен до 10 января. Под стражей девушки находятся с начала мая. Как сегодня сообщил следователь, в ближайшие два месяца с их стороны планируется окончание предварительного следствия и предъявление Петрийчук и Беркович обвинения в окончательной редакции. Все свидетели допрошены, а назначенные экспертизы завершены, добавил он. Адвокат Ксения Карпинская заявила, что выводы экспертизы получились противоположными "деструктологическому" исследованию, проведенному при возбуждении дела. Кроме того, новая экспертиза установила, что исламская идеология и её традиции фактически "равны терроризму", удивлялась защитница. Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся, кроме того, "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями". Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20230506/terrorizm-1870063687.html

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

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москва, youtube, россия, сирия