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В Москве арестовали гражданина США по делу о незаконном обороте наркотиков

В Москве арестовали гражданина США по делу о незаконном обороте наркотиков - РИА Новости, 09.01.2024

В Москве арестовали гражданина США по делу о незаконном обороте наркотиков

Останкинской суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Роберта Вудлэнда Романова за попытку незаконного оборота наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:46

2024-01-09T10:46

2024-01-09T11:05

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Останкинской суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Роберта Вудлэнда Романова за попытку незаконного оборота наркотиков, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Останкинского районного суда Москвы от 6 января 2024 года Вудлэнд Роберту Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 5 марта", - сказал собеседник агентства.В инстанции уточнили, что Романов обвиняется по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств.Фабула пока не раскрывается. Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.

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сша, москва, происшествия, россия