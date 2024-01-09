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В Москве арестовали гражданина США по делу о незаконном обороте наркотиков - РИА Новости, 09.01.2024
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10:46 09.01.2024 (обновлено: 11:05 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/sud-1920246991.html
В Москве арестовали гражданина США по делу о незаконном обороте наркотиков
В Москве арестовали гражданина США по делу о незаконном обороте наркотиков - РИА Новости, 09.01.2024
В Москве арестовали гражданина США по делу о незаконном обороте наркотиков
Останкинской суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Роберта Вудлэнда Романова за попытку незаконного оборота наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:46
2024-01-09T11:05
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Останкинской суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Роберта Вудлэнда Романова за попытку незаконного оборота наркотиков, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Останкинского районного суда Москвы от 6 января 2024 года Вудлэнд Роберту Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 5 марта", - сказал собеседник агентства.В инстанции уточнили, что Романов обвиняется по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств.Фабула пока не раскрывается. Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.
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сша, москва, происшествия, россия
США, Москва, Происшествия, Россия
В Москве арестовали гражданина США по делу о незаконном обороте наркотиков

Суд в Москве арестовал гражданина США за попытку незаконного оборота наркотиков

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Останкинской суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Роберта Вудлэнда Романова за попытку незаконного оборота наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановлением Останкинского районного суда Москвы от 6 января 2024 года Вудлэнд Роберту Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 5 марта", - сказал собеседник агентства.
В инстанции уточнили, что Романов обвиняется по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств.
Фабула пока не раскрывается. Комментариями следствия РИА Новости на данный момент не располагает.
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