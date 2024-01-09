https://ria.ru/20240109/sud-1920231313.html
В США служащего ВМС осудили за передачу секретных данных Китаю
В США служащего ВМС осудили за передачу секретных данных Китаю - РИА Новости, 09.01.2024
В США служащего ВМС осудили за передачу секретных данных Китаю
Служащий американских ВМС Вэньхэн Чжао был приговорен в США к 27 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 5,5 тысячи долларов за передачу секретных данных разведке... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:24
2024-01-09T09:24
2024-01-09T09:24
в мире
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Служащий американских ВМС Вэньхэн Чжао был приговорен в США к 27 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 5,5 тысячи долларов за передачу секретных данных разведке Китая, сообщается в релизе, опубликованном на сайте американского минюста. Вэньхэн Чжао в октябре 2023 года признался в передаче офицеру разведки из КНР конфиденциальной военной информации в обмен на взятку. Сообщалось, что он передавал данные об оперативной безопасности ВМС США, военных учениях и критически важной инфраструктуре. "Служащего ВМС США приговорили сегодня к 27 месяцам тюремного заключения и обязали его выплатить штраф в размере 5,5 тысячи долларов за передачу конфиденциальной военной информации офицеру разведки КНР в обмен на взятку", - говорится в релизе минюста. Ранее сообщалось, что в период с августа 2021 и как минимум по май 2023 года Чжао получил "минимум 14 866 долларов как минимум 14 разными взятками от офицера разведки".
https://ria.ru/20231025/kitay-1905146997.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай
В США служащего ВМС осудили за передачу секретных данных Китаю
Служащий ВМС США получил 27 месяцев тюрьмы за передачу секретных данных КНР