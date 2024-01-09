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В США служащего ВМС осудили за передачу секретных данных Китаю - РИА Новости, 09.01.2024
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09:24 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/sud-1920231313.html
В США служащего ВМС осудили за передачу секретных данных Китаю
В США служащего ВМС осудили за передачу секретных данных Китаю - РИА Новости, 09.01.2024
В США служащего ВМС осудили за передачу секретных данных Китаю
Служащий американских ВМС Вэньхэн Чжао был приговорен в США к 27 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 5,5 тысячи долларов за передачу секретных данных разведке... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T09:24
2024-01-09T09:24
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Служащий американских ВМС Вэньхэн Чжао был приговорен в США к 27 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 5,5 тысячи долларов за передачу секретных данных разведке Китая, сообщается в релизе, опубликованном на сайте американского минюста. Вэньхэн Чжао в октябре 2023 года признался в передаче офицеру разведки из КНР конфиденциальной военной информации в обмен на взятку. Сообщалось, что он передавал данные об оперативной безопасности ВМС США, военных учениях и критически важной инфраструктуре. "Служащего ВМС США приговорили сегодня к 27 месяцам тюремного заключения и обязали его выплатить штраф в размере 5,5 тысячи долларов за передачу конфиденциальной военной информации офицеру разведки КНР в обмен на взятку", - говорится в релизе минюста. Ранее сообщалось, что в период с августа 2021 и как минимум по май 2023 года Чжао получил "минимум 14 866 долларов как минимум 14 разными взятками от офицера разведки".
https://ria.ru/20231025/kitay-1905146997.html
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в мире, сша, китай
В мире, США, Китай
В США служащего ВМС осудили за передачу секретных данных Китаю

Служащий ВМС США получил 27 месяцев тюрьмы за передачу секретных данных КНР

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Служащий американских ВМС Вэньхэн Чжао был приговорен в США к 27 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 5,5 тысячи долларов за передачу секретных данных разведке Китая, сообщается в релизе, опубликованном на сайте американского минюста.
Вэньхэн Чжао в октябре 2023 года признался в передаче офицеру разведки из КНР конфиденциальной военной информации в обмен на взятку. Сообщалось, что он передавал данные об оперативной безопасности ВМС США, военных учениях и критически важной инфраструктуре.
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"Служащего ВМС США приговорили сегодня к 27 месяцам тюремного заключения и обязали его выплатить штраф в размере 5,5 тысячи долларов за передачу конфиденциальной военной информации офицеру разведки КНР в обмен на взятку", - говорится в релизе минюста.
Ранее сообщалось, что в период с августа 2021 и как минимум по май 2023 года Чжао получил "минимум 14 866 долларов как минимум 14 разными взятками от офицера разведки".
 
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