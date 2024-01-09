https://ria.ru/20240109/subsidii-1920344628.html

Правительство выделит аграриям около восьми миллиардов рублей

Правительство выделит аграриям около восьми миллиардов рублей - РИА Новости, 09.01.2024

Правительство выделит аграриям около восьми миллиардов рублей

Правительство выделит в этом году около восьми миллиардов рублей на субсидии для фермерских хозяйств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:26

2024-01-09T16:26

2024-01-09T16:39

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство выделит в этом году около восьми миллиардов рублей на субсидии для фермерских хозяйств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он напомнил, что в 2023 году из федерального бюджета была направлена субсидия для фермерских хозяйств в размере более шести миллиардов рублей."В 2024 (году - ред.) выделим еще около восьми миллиардов рублей. Подписанным постановлением уточняется порядок их предоставления", - сказал Мишустин.Мишустин подчеркнул, что важно сохранить уверенность аграриев в стабильной работе и устойчивости кооперационных связей."Для получателей гранта "Агростартап" введен минимальный размер, он составит 1,5 миллиона рублей. При этом расширили направления, по которым можно использовать такие средства. Теперь его можно будет взять в том числе на покупку саженцев ягодных культур", - сказал глава правительства.Мишустин также отметил, что в каждом регионе станут самостоятельно определять приоритетные сферы деятельности, чтобы возмещать сельскохозяйственным потребительским кооперативам часть понесенных затрат."В их перечень добавили приобретение ягод у личных подсобных хозяйств, а также для тех, кто трудится в Сибири. Доступнее станет агропромышленная техника, оборудование. Компенсация ее стоимости для них увеличили до 60%", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230404/eksport-1862856765.html

https://ria.ru/20240104/myasopererabotka-1919681210.html

https://ria.ru/20231229/tranzit-1919005007.html

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россия, михаил мишустин, экономика