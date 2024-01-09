https://ria.ru/20240109/strim-1920323102.html

В Екатеринбурге арестовали стримера, угрожавшего российским военным

В Екатеринбурге арестовали стримера, угрожавшего российским военным - РИА Новости, 09.01.2024

В Екатеринбурге арестовали стримера, угрожавшего российским военным

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на десять суток местного жителя, который в прямом эфире угрожал российским военнослужащим, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:28

2024-01-09T15:28

2024-01-09T15:28

специальная военная операция на украине

происшествия

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екатеринбург

вооруженные силы рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на десять суток местного жителя, который в прямом эфире угрожал российским военнослужащим, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, в понедельник был задержан 36-летний житель Екатеринбурга, который накануне в состоянии сильного алкогольного опьянения провел в социальной сети прямой эфир, где "публично оскорблял символику Вооруженных Сил России и угрожал российским военнослужащим". По данным местного агентства "Европейско-Азиатские новости", сотрудник ЧОП Артем Оморьян в своем стриме заявил, что срезал шевроны с буквой Z и уши у мертвых российских солдат. "Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину на десять суток за совершение правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Еще будут протоколы по статье 20.3.3 КоАП России ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации") или уголовка по статье 207.3 УК России ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации"), - уточнил источник. "Протрезвев, мужчина осознал содеянное и извинился. Для искупления своей вины он решил стать добровольцем Вооруженных Сил России. В настоящее время готовится к отправке в зону специальной военной операции на территории Украины", - добавил собеседник агентства. "Да, арестовали на десять суток. Материалы поступили сегодня в два часа дня, и сразу пошли в процесс", - пояснили в свою очередь РИА Новости в пресс-службе Ленинского райсуда, добавив, что на данный момент против мужчины рассматривались только материалы по административному протоколу, о каких-либо уголовных делах в суде пока ничего неизвестно.

https://ria.ru/20240101/girlyanda-1919384849.html

https://ria.ru/20231128/shtraf-1912456092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, екатеринбург, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр