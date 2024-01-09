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В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома
В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома - РИА Новости, 09.01.2024
В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома
Правоохранители американской столицы расследуют инцидент со стрельбой в нескольких кварталах от Белого дома, в результате происшествия есть погибший, заявили... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T19:13
2024-01-09T19:13
2024-01-09T19:13
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Правоохранители американской столицы расследуют инцидент со стрельбой в нескольких кварталах от Белого дома, в результате происшествия есть погибший, заявили РИА Новости в местной полиции. По данным полиции, инцидент случился утром в паре кварталов от Белого дома (на "K Street") - полиция прибыла на место ЧП около 5 утра по местному времени (13.00 мск). "Там был взрослый мужчина без сознания, не дышал, это дело об убийстве", - сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что мужчина скончался в больнице.
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в мире, вашингтон (штат)
В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома
Полиция Вашингтона: недалеко от Белого дома произошел инцидент со стрельбой
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Правоохранители американской столицы расследуют инцидент со стрельбой в нескольких кварталах от Белого дома, в результате происшествия есть погибший, заявили РИА Новости в местной полиции.
По данным полиции, инцидент случился утром в паре кварталов от Белого дома (на "K Street") - полиция прибыла на место ЧП около 5 утра по местному времени (13.00 мск).
"Там был взрослый мужчина без сознания, не дышал, это дело об убийстве", - сказал собеседник агентства.
Он подтвердил, что мужчина скончался в больнице.
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