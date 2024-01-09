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В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома - РИА Новости, 09.01.2024
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19:13 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/strelba-1920383027.html
В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома
В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома - РИА Новости, 09.01.2024
В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома
Правоохранители американской столицы расследуют инцидент со стрельбой в нескольких кварталах от Белого дома, в результате происшествия есть погибший, заявили... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T19:13
2024-01-09T19:13
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Правоохранители американской столицы расследуют инцидент со стрельбой в нескольких кварталах от Белого дома, в результате происшествия есть погибший, заявили РИА Новости в местной полиции. По данным полиции, инцидент случился утром в паре кварталов от Белого дома (на "K Street") - полиция прибыла на место ЧП около 5 утра по местному времени (13.00 мск). "Там был взрослый мужчина без сознания, не дышал, это дело об убийстве", - сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что мужчина скончался в больнице.
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в мире, вашингтон (штат)
В мире, Вашингтон (штат)
В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома

Полиция Вашингтона: недалеко от Белого дома произошел инцидент со стрельбой

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Вашингтона
Сотрудники полиции на улице Вашингтона - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Сотрудники полиции на улице Вашингтона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Правоохранители американской столицы расследуют инцидент со стрельбой в нескольких кварталах от Белого дома, в результате происшествия есть погибший, заявили РИА Новости в местной полиции.
По данным полиции, инцидент случился утром в паре кварталов от Белого дома (на "K Street") - полиция прибыла на место ЧП около 5 утра по местному времени (13.00 мск).
"Там был взрослый мужчина без сознания, не дышал, это дело об убийстве", - сказал собеседник агентства.
Он подтвердил, что мужчина скончался в больнице.
Полиция недалеко от места стрельбы в средней школе в городке Перри в Айове. 4 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Полиция подтвердила гибель ученика школы в Айове, где произошла стрельба
5 января, 00:11
 
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