https://ria.ru/20240109/strelba-1920383027.html

В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома

В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома - РИА Новости, 09.01.2024

В Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома

Правоохранители американской столицы расследуют инцидент со стрельбой в нескольких кварталах от Белого дома, в результате происшествия есть погибший, заявили... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T19:13

2024-01-09T19:13

2024-01-09T19:13

в мире

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Правоохранители американской столицы расследуют инцидент со стрельбой в нескольких кварталах от Белого дома, в результате происшествия есть погибший, заявили РИА Новости в местной полиции. По данным полиции, инцидент случился утром в паре кварталов от Белого дома (на "K Street") - полиция прибыла на место ЧП около 5 утра по местному времени (13.00 мск). "Там был взрослый мужчина без сознания, не дышал, это дело об убийстве", - сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что мужчина скончался в больнице.

https://ria.ru/20240105/strelba-1919754522.html

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в мире, вашингтон (штат)