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На месте ЧП в Вашингтоне работают силовики

На месте ЧП в Вашингтоне работают силовики - РИА Новости, 09.01.2024

На месте ЧП в Вашингтоне работают силовики

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в американский столице, где машина врезалась в ограждение Белого дома, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T04:10

2024-01-09T04:10

2024-01-09T11:58

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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в американский столице, где машина врезалась в ограждение Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в секретной службе сообщали, что в Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель арестован. В настоящее время правоохранители закрыли проход для пешеходов по ближайшей к месту ЧП стороне улицы. Также некоторое время назад был закрыт проезд для авто, однако позже заграждение сняли. У самого КПП по-прежнему стоит машина, вероятно, врезавшаяся в ворота. Это внедорожник серого цвета, у него открыты все двери. Правоохранители с фонариками обследуют авто.

https://ria.ru/20240109/vzryv-1920216188.html

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в мире, сша, вашингтон (город)