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На месте ЧП в Вашингтоне работают силовики - РИА Новости, 09.01.2024
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04:10 09.01.2024 (обновлено: 11:58 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ssha-1920217002.html
На месте ЧП в Вашингтоне работают силовики
На месте ЧП в Вашингтоне работают силовики - РИА Новости, 09.01.2024
На месте ЧП в Вашингтоне работают силовики
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в американский столице, где машина врезалась в ограждение Белого дома, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T04:10
2024-01-09T11:58
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в американский столице, где машина врезалась в ограждение Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в секретной службе сообщали, что в Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель арестован. В настоящее время правоохранители закрыли проход для пешеходов по ближайшей к месту ЧП стороне улицы. Также некоторое время назад был закрыт проезд для авто, однако позже заграждение сняли. У самого КПП по-прежнему стоит машина, вероятно, врезавшаяся в ворота. Это внедорожник серого цвета, у него открыты все двери. Правоохранители с фонариками обследуют авто.
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в мире, сша, вашингтон (город)
В мире, США, Вашингтон (город)
На месте ЧП в Вашингтоне работают силовики

В Вашингтоне на месте, где авто врезалось в ограду Белого дома, работает полиция

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПолиция США работает на месте происшествия, где автомобиль врезался в барьер безопасности на въезде в комплекс Белого дома США. 8 января 2024
Полиция США работает на месте происшествия, где автомобиль врезался в барьер безопасности на въезде в комплекс Белого дома США. 8 января 2024 - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Полиция США работает на месте происшествия, где автомобиль врезался в барьер безопасности на въезде в комплекс Белого дома США. 8 января 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в американский столице, где машина врезалась в ограждение Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в секретной службе сообщали, что в Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель арестован.
В настоящее время правоохранители закрыли проход для пешеходов по ближайшей к месту ЧП стороне улицы. Также некоторое время назад был закрыт проезд для авто, однако позже заграждение сняли.
У самого КПП по-прежнему стоит машина, вероятно, врезавшаяся в ворота. Это внедорожник серого цвета, у него открыты все двери. Правоохранители с фонариками обследуют авто.
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