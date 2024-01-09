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На месте ЧП в Вашингтоне работают силовики
На месте ЧП в Вашингтоне работают силовики - РИА Новости, 09.01.2024
На месте ЧП в Вашингтоне работают силовики
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в американский столице, где машина врезалась в ограждение Белого дома, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T04:10
2024-01-09T04:10
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в американский столице, где машина врезалась в ограждение Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в секретной службе сообщали, что в Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель арестован. В настоящее время правоохранители закрыли проход для пешеходов по ближайшей к месту ЧП стороне улицы. Также некоторое время назад был закрыт проезд для авто, однако позже заграждение сняли. У самого КПП по-прежнему стоит машина, вероятно, врезавшаяся в ворота. Это внедорожник серого цвета, у него открыты все двери. Правоохранители с фонариками обследуют авто.
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в мире, сша, вашингтон (город)
В мире, США, Вашингтон (город)
На месте ЧП в Вашингтоне работают силовики
В Вашингтоне на месте, где авто врезалось в ограду Белого дома, работает полиция
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в американский столице, где машина врезалась в ограждение Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в секретной службе сообщали, что в Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель арестован.
В настоящее время правоохранители закрыли проход для пешеходов по ближайшей к месту ЧП стороне улицы. Также некоторое время назад был закрыт проезд для авто, однако позже заграждение сняли.
У самого КПП по-прежнему стоит машина, вероятно, врезавшаяся в ворота. Это внедорожник серого цвета, у него открыты все двери. Правоохранители с фонариками обследуют авто.
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