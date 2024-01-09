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В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома
В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома - РИА Новости, 09.01.2024
В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома
В Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель арестован, заявил руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми в... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T04:08
2024-01-09T04:08
2024-01-09T10:36
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. В Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель арестован, заявил руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми в социальной сети Х. "Незадолго до 6 часов вечера (2 часа ночи вторника по московскому времени - ред.) транспортное средство врезалось во внешние ворота комплекса Белого дома. Водитель был взят под арест", - говорится в его сообщении. Представитель службы добавил, что ведется расследование причины и характера столкновения. По его словам, на месте инцидента ожидаются сложности с дорожным движением.
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в мире, сша, вашингтон (город)
В мире, США, Вашингтон (город)
В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома
В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель арестован
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. В Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель арестован, заявил руководитель по коммуникациям секретной службы Энтони Джульелми в социальной сети Х.
"Незадолго до 6 часов вечера (2 часа ночи вторника по московскому времени - ред.) транспортное средство врезалось во внешние ворота комплекса Белого дома. Водитель был взят под арест", - говорится в его сообщении.
Представитель службы добавил, что ведется расследование причины и характера столкновения. По его словам, на месте инцидента ожидаются сложности с дорожным движением.