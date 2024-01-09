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Киев не хочет ввода американских войск на Украину, заявила Хейли - РИА Новости, 09.01.2024
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03:01 09.01.2024 (обновлено: 05:54 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ssha-1920215482.html
Киев не хочет ввода американских войск на Украину, заявила Хейли
Киев не хочет ввода американских войск на Украину, заявила Хейли - РИА Новости, 09.01.2024
Киев не хочет ввода американских войск на Украину, заявила Хейли
США не нужно отправлять своих военных на Украину, и Киев этого также не хочет, считает кандидат в американские президенты от Республиканской партии, бывший... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T03:01
2024-01-09T05:54
в мире
сша
украина
киев
никки хейли
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. США не нужно отправлять своих военных на Украину, и Киев этого также не хочет, считает кандидат в американские президенты от Республиканской партии, бывший постпред в ООН Никки Хейли в эфире телеканала Fox News. "Не думаю, что нам нужно отправлять военных на Украину", - заявила она, добавив, что и Киев этого не хочет. Хейли отметила, что считает обоснованным вопрос о необходимости американской помощи Украине. По ее мнению, если бы американцы осознавали, что поддержка Киева помогает предотвратить более обширный военный конфликт, то они бы больше ее поддерживали. "В этом я виню (президента США Джо) Байдена. Ему следовало всегда говорить американцам, почему мы делаем то, что делаем, о причине, по которой мы заботимся об Украине", - указала Хейли. Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий. Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240109/ssha-1920210212.html
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в мире, сша, украина, киев, никки хейли, нато
В мире, США, Украина, Киев, Никки Хейли, НАТО
Киев не хочет ввода американских войск на Украину, заявила Хейли

Хейли: США не нужно отправлять военных на Украину, и Киев этого тоже не хочет

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. США не нужно отправлять своих военных на Украину, и Киев этого также не хочет, считает кандидат в американские президенты от Республиканской партии, бывший постпред в ООН Никки Хейли в эфире телеканала Fox News.
«
"Не думаю, что нам нужно отправлять военных на Украину", - заявила она, добавив, что и Киев этого не хочет.
Хейли отметила, что считает обоснованным вопрос о необходимости американской помощи Украине. По ее мнению, если бы американцы осознавали, что поддержка Киева помогает предотвратить более обширный военный конфликт, то они бы больше ее поддерживали.
"В этом я виню (президента США Джо) Байдена. Ему следовало всегда говорить американцам, почему мы делаем то, что делаем, о причине, по которой мы заботимся об Украине", - указала Хейли.
Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В США рассказали о прогрессе на переговорах о границе и помощи Украине
Вчера, 00:56
 
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