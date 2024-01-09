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США еще не приняли решения о конфискации активов России, заявила Йеллен - РИА Новости, 09.01.2024
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01:08 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/ssha-1920211370.html
США еще не приняли решения о конфискации активов России, заявила Йеллен
США еще не приняли решения о конфискации активов России, заявила Йеллен - РИА Новости, 09.01.2024
США еще не приняли решения о конфискации активов России, заявила Йеллен
США до сих пор не приняли решения о возможности конфискации суверенных активов РФ для их передачи Украине, но участвуют в проработке возможных опций в рамках... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T01:08
2024-01-09T01:08
сша
украина
россия
джанет йеллен
евросоюз
g7
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. США до сих пор не приняли решения о возможности конфискации суверенных активов РФ для их передачи Украине, но участвуют в проработке возможных опций в рамках G7, заявила американская министр финансов Джанет Йеллен. "Лидеры G7 попросили проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски", - цитирует ее слова агентство Блумберг. Йеллен добавила, что на сегодняшний день "никакого решения принято не было". Глава минфина США отметила, что хотела бы видеть оценку потенциальных рисков для международной роли американской валюты и понимать, можно ли принять меры по их снижению. Ранее Владимир Зеленский в соцсети X призвал к передаче Украине замороженных на Западе активов РФ в качестве "правильного сигнала". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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сша, украина, россия, джанет йеллен, евросоюз, g7, в мире
США, Украина, Россия, Джанет Йеллен, Евросоюз, G7, В мире
США еще не приняли решения о конфискации активов России, заявила Йеллен

Йеллен: США не решили конфисковать активы России, вопрос прорабатывается в G7

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. США до сих пор не приняли решения о возможности конфискации суверенных активов РФ для их передачи Украине, но участвуют в проработке возможных опций в рамках G7, заявила американская министр финансов Джанет Йеллен.
«
"Лидеры G7 попросили проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски", - цитирует ее слова агентство Блумберг.
Йеллен добавила, что на сегодняшний день "никакого решения принято не было". Глава минфина США отметила, что хотела бы видеть оценку потенциальных рисков для международной роли американской валюты и понимать, можно ли принять меры по их снижению.
Ранее Владимир Зеленский в соцсети X призвал к передаче Украине замороженных на Западе активов РФ в качестве "правильного сигнала".
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В США рассказали о прогрессе на переговорах о границе и помощи Украине
Вчера, 00:56
 
СШАУкраинаРоссияДжанет ЙелленЕвросоюзG7В мире
 
 
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